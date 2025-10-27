ДЕЧАК (12) ПРЕМИНУО НАКОН ОПАСНОГ ТИКТОК ИЗАЗОВА Млади удишу ГАС ИЗ ДЕЗОДОРАНСА, зове се КРОМИНГ, а последица може бити и СМРТ

Оливерова мајка, Клер Гилеспи, упозорила је родитеље на овај тренд који се шири друштвеним мрежама, а у којем деца удишу аеросоле како би изазвала осећај омамљености. Истакла је да је њен син био жртва вербалног насиља због изгледа, али да је био друштвен и ведар дечак.

- На његовом ТикТок налогу пронашла сам симболе које нисам познавала. Оливер се осећао лоше и окренуо се друштвеним мрежама. Не верујем да је хтео да себи одузме живот, већ да је то била несрећа која је пошла по злу - рекла је мајка на саслушању.

Породица је покренула кампању под називом "Оливер’с Аwаренесс" с циљем да упозори на опасности друштвених мрежа, удисања аеросола и вршњачког насиља.

У соби пронађено пет празних дезодоранса

Дечак је пронађен без свести у својој соби 5. маја око 16.30 сати, убрзо након што се вратио с породичног одмора. У соби је пронађено пет празних лименки дезодоранса. Превезен је у болницу Тамесиде Генерал, где је у 19.31 час проглашен мртвим.

Помоћник патолога Ендру Бриџмен закључио је да је смрт наступила несрећним случајем. Навео је да не постоји доказ да је дечак имао намеру да себи одузме живот и да је потребно појачати упозорења на амбалажи аеросола.

- Ови изазови који се појављују на ТикТоку представљају озбиљну претњу за младе. Потребно је више свести и строже контроле. Забрињава ме што су такви садржаји лако доступни деци - рекао је Бриџмен.

Након саслушања, Оливерова мајка је поручила родитељима да буду опрезни.

- Друштвене мреже су срамота. Отворила сам Фејсбук како бих разговарала с родбином, а сада постоје људи који изазивају другу децу да себи одузму живот или да ураде нешто што може завршити ужасно. Родитељи ће изгубити животе своје деце због ових трендова. Овај тренд убија - наводи она.