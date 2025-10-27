ИЗГУЖВАНИ ЛИСТ ПАПИРА Краљ Чарлс открива споменик британским војницима из ЛГБТ+ заједнице
ЛОНДОН: Британски краљ Чарлс данас ће открити споменик лезбејкама, геј, бисексуалцима и трансродним припадницима војног особља, а то ће бити његово прво званично јавно ангажовање у знак подршке ЛГБТ+ заједници, наводи ББЦ.
У британској војсци је до 2000. године било незаконито бити геј, а они који су били хомосексуални, или се веровало да јесу, суочавали су се са непријатним истрагама, отпуштањем, а у неким случајевима и затвором, наводи британски јавни сервис.
Споменик, назван "Отворено писмо", посвећен је особама из ЛГБТ+ заједнице који тренутно служе у оружаним снагама, али је и сведочанство о патњама оних који су служили у војсци под забраном.
Бронзана скулптура, коју је дизајнирао уметнички колектив из Норфолка "Абраксас академи", званично ће бити откривен данас у Стафордширу, националној спомен локацији у Великој Британији.
Споменик подсећа на изгужвани лист папира који садржи речи из личних писама коришћених као доказ за оптуживање људи.