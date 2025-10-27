broken clouds
12°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗГУЖВАНИ ЛИСТ ПАПИРА Краљ Чарлс открива споменик британским војницима из ЛГБТ+ заједнице

27.10.2025. 10:09 10:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Gregorio Borgia

ЛОНДОН: Британски краљ Чарлс данас ће открити споменик лезбејкама, геј, бисексуалцима и трансродним припадницима војног особља, а то ће бити његово прво званично јавно ангажовање у знак подршке ЛГБТ+ заједници, наводи ББЦ.

У британској војсци је до 2000. године било незаконито бити геј, а они који су били хомосексуални, или се веровало да јесу, суочавали су се са непријатним истрагама, отпуштањем, а у неким случајевима и затвором, наводи британски јавни сервис.

Споменик, назван "Отворено писмо", посвећен је особама из ЛГБТ+ заједнице који тренутно служе у оружаним снагама, али је и сведочанство о патњама оних који су служили у војсци под забраном.

Бронзана скулптура, коју је дизајнирао уметнички колектив из Норфолка "Абраксас академи", званично ће бити откривен данас у Стафордширу, националној спомен локацији у Великој Британији.

Споменик подсећа на изгужвани лист папира који садржи речи из личних писама коришћених као доказ за оптуживање људи.

краљ чарлс III лгбт
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај