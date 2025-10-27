СВЕТА ПЕТКА СЕ УКАЗУЈЕ КАО ЖЕНА У ЦРНОМ, А ИЗВОР ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ ПОСВЕЋЕН УПРАВО ЊОЈ ПОСЕЋУЈУ БРОЈНИ ПУТНИЦИ НАМЕРНИЦИ Ево невероватних сведочења верника
Једна од највећих православних заштитница, Света Петка, која се прославља данас према веровањима, многима је помогла, пружила спас и онда кад је било најпотребније услишила молитве.
Али за ову светитељку везана је и легенда да се верницима који јој се моле указује као жена у црном плашту и тако представља или спас, или казну.
Бројни су излечени сведочили о овом необичном сусрету, а најупечатљивија била је прича једног официра ЈНА који је затечен на коленима код цркве посвећеној Свети Петки на Калмегдану.
Кад су га питали како тако слободно испољава своја верска осећања, одговорио је да је само захваљујући овој цркви и великој светитељки остао жив. Кад га је током Другог светског рата напала немачка патрола, склонио се у црквицу и тада му се указала жена са црним плаштом и спасла га.
Пола века касније, и даље се верује у чудотворне моћи ове светитељке, а Светлана из Тополе сматра да јој се жена са црним плаштом указала на једном од пањева кад су у дворишту своје родне куће у селу Ратковић, пре неколико година секли стари орах.
– Била је недеља, доста људи је ишло ка манастиру, а ми смо секли тај орах. Журили смо да расклонимо са пута одсечене гране и пањеве, и ја сам у журби док сам пребацивала те пањеве на једном од њих приметила детаљ који ме је асоцирао на Свету Петку – изјавила је раније Светлана.
Цело стабло ораха има црне шаре на пресецима, али само је на том једном месту детаљ такав да је Светлану асоцирао на Петковицу. Она истиче да се са друге стране пања такође налази црна мрља, али није иста.
– Верујем да је то неки божји знак, јер ја имам сестру близнакињу, а наша девојачка слава је била Света Петка. Моја сестра је вече уочи наше славе сањала да јој се јавио женски глас који јој је рекао ‘моли се’. Можда је и ово нека порука коју нама шаље Бог – верује Светлана.
Такође, на девет километара од Тополе, у селу Винча, ушушкан и сакривен у природи од које застаје дах налази се извор воде за коју се верује да је лековита, а који је посвећен управо овој светитељки.
– Бројни су путници намерници који управо овде долазе по воду, умивају се и моле. Давне 1935. године извор је обележен каменом плочом и од тада је једно од најпосећенијих места у овом селу – каже за РИНУ мештанин Зоран Костић.
Да је извор Свете Петке посебан и чудотворан верује се још од давне 1935. године. Преко осам деценија ту се верујући народ окупља, посебно 27. октобра, када православни хришћани прославаљају Свету Петку.
– Према причама наших предака, које се преносе са колена на колено, на овом извору пре много година излечио се повређени дрвосеча. У нашем крају многи се баве овим тешким послом и повреде су често опасне по живот. Верује се да након што га је посекла секира, дрвосеча је дубоку рану опрао водом са извора, која је за врло кратко време поптуно зацелила. Од тада се ово место сматра лековитим – рекао је Зоран.
Овом светом водом једна позната глумица је излечила карцином дојке и од тада црква и мештани овог села улажу посебан труд да овде буде урађено све што је потребно. Пре неколико година захваљујући њиховој ажурности, делимично је уређен прилаз до овог места, а вода је освештана.