ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ПРИОРИТЕТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ За драгуљ Срема „Мали Босут“ 25 милиона, визиторска биће изузетно важна
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине подржао је реализацију пројекта, који има за циљ развој екотуристичке понуде у Парку природе „Мали Босут“ са 25 милиона динара.
Средства за реализацију пројекта додељена су Покрету за заштиту и неговање реке Босут из Шида, на конкурсу ресорног секретаријата за финансирање или суфинансирање пројеката капиталних улагања, које реализују управљачи заштићених подручја на територији АП Војводине у 2025. години.
Уговор о додели средстава уручио је данас у Покрајинској влади помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Гојко Палалић, који је том приликом истакао да је Парк природе „Мали Босут“ заштићено подручје прве категорије којем ће ова средства значити за развој одрживог екотуризма и велики број промотивних активности.
„Средства која су опредељена путем нашег јавног конкурса имају за циљ, на првом месту, јачање капацитета управљача, али и унапређење стања у овом заштићеном подручју“, рекао је Палалић.
Он је нагласио да је важно што ће се Парк природе „Мали Босут“, који се налази у сремском региону, на леп начин промовисати и афирмисати као природно благо Срема – заједно са Националним парком „Фрушка гора“, Специјалним резерватом природе „Обедска бара“, Заштићеним стаништем „Бара Трсковача“, као и Спомеником природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“.
„Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине расписиваће и у наредном периоду, у зависности од расположивих средстава, овакве и сличне конкурсе, јер је то у интересу свих нас. На тај начин ћемо унапредити стање у области заштите животне средине и очувања природе“, поручио је Палалић, додајући да је то још један конкретан показатељ да је заштита природе међу кључним приоритетима у раду Покрајинске владе.
Председник Покрета за заштиту и неговање реке Босут из Шида Дејан Булатовић истакао је значај ове подршке за заштићено подручје.
„Много тога смо до сада сами урадили, али изградња визиторске куле изузетно је значајна – не само за становнике Срема, већ и за све грађане Србије. Овим пројектом биће омогућено орнитолозима, љубитељима птица и природе да боље упознају лепоту овог дела наше земље“, рекао је Булатовић.
Он је додао да је до сада на подручју парка забележено 117 врста птица.
„Имаћемо нову визију и перспективу у погледу заштите животне средине и циљ је да то сви прихвате. Захваљујем на подршци – ово је пут којим треба да идемо – када држава препозна оно што је најважније, поред људи као највећег ресурса, то је управо заштита природе“, поручио је Булатовић.