(ФОТО) ГРАДСКИ ОДБОР СНС ПРОСЛАВИО СВОЈУ ЗАШТИТНИЦУ СВЕТУ ПЕТКУ Традиционално се ломио колач, а ево ко је овогодишњи кум славе

27.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
снс
Фото: Дневник

У Градском одбору Српске напредне странке у Новом Саду данас је обележена слава напредњака, Света Петка.

Просторије СНС су биле испуњене члановима и функционерима странке који су на достојанствен и свечан начин обележили славу, ломљењем славског колача, како је и било најављивано.

снс
Фото: Дневник

Истакнути страначки функционери присуствовали су сечењу славског колача, а кум овогодишње славе био је угледни Новосађанин Владимир Стојковић, директор "Тржнице".

снс
Фото: Дневник

Слави су присуствовали градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, некадашњи градоначелник Милан Ђурић, председница Скупштине Града Дина Вучинић, министар Немања Старовић, као и син лидера СНС Михаило Вучевић. 

снс
Фото: Дневник
СНС Слава света петка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Политика
