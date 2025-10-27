(ФОТО) ГРАДСКИ ОДБОР СНС ПРОСЛАВИО СВОЈУ ЗАШТИТНИЦУ СВЕТУ ПЕТКУ Традиционално се ломио колач, а ево ко је овогодишњи кум славе
27.10.2025. 16:27 16:40
У Градском одбору Српске напредне странке у Новом Саду данас је обележена слава напредњака, Света Петка.
Просторије СНС су биле испуњене члановима и функционерима странке који су на достојанствен и свечан начин обележили славу, ломљењем славског колача, како је и било најављивано.
Истакнути страначки функционери присуствовали су сечењу славског колача, а кум овогодишње славе био је угледни Новосађанин Владимир Стојковић, директор "Тржнице".
Слави су присуствовали градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, некадашњи градоначелник Милан Ђурић, председница Скупштине Града Дина Вучинић, министар Немања Старовић, као и син лидера СНС Михаило Вучевић.