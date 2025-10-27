Велике славе падају у дане поста!
РИБАРИМА СЕ СМЕШИ ДОБРА ГОДИНА! Шаран, тостолобик и амур спремни за славску трпезу, ЕВО колико коштају!
Почео је овогодишњи излов рибе из шаранских рибњака. На рибњацима очекују да ова сезона буде боља по продаји од предходне, јер већина верских празника падају у дане поста.
На Рибњаку Сутјеска овогодишњи план је да се излови око 1.000 тона рибе, што је слично као и лане.
Доскора је риба из мреже до базена на камионској приколици преносила ручно. Дизалица је сада спас радницима на рибњаку Сутјеска, каже Милан Мудринић који њоме и рукује. У дане излова ради се по ветру, киши и мразу, па је значајан сваки минут за бржи завршетак посла.
"Дизалица диже око до 170 кила, 170, 180 кила. А да се напуни камион, потребно је 15 до 20 минута, ако је чист шаран, каже радник Милан Мудринић.
Језеро које се прво изловљава има 100 од укупно око 800 хектара рибњака. Очекује се на њему око 170 тона рибе. Сезона ће бити специфична, радиће се без паузе, пошто сви важнији верски празници, ван дана редовних постова, падају у среду и петак.
"Гледано датумски година нам иде на руку. Имамо сада Светог Луку који је постан, па Аранђел, па улазимо у Божићни пост где је највећа слава свети Никола и касније да се надовезујемо на Ускршњи пост и Ђурђевдан као шлаг на торту. Али генерално продаја иде доста слабо. Имамо неке конкурентске рибе из увоза и цена је доста пала", наводи директор Рибњака Сутјеска Видак Милошевић.
Разноврсност у понуди рибе на рибњацима је најбоља на почетку излова. Тада се уз шарана који је основни производ у мрежама нађе и капиталних примерака друге рибе. Да би се изашло у сусрет потрошачима рибњак на једном месту има и малопродају и велепродају.
"Комплетно је све спремно што се тиче продаје шарана, тостолобика, амура. Ту има и нешто грабљивица сома, смуђа и штуке. Прихватљиве су цене на нивоу прошлогодишњих. Шаран је 450 у малопродаји, амур 350, а тостолобик 250", каже Драгомир Дошло из Рибњак Сутјеска
Годину у рибарству обележиле су високе температуре и недостатка воде. Пумпе су непрестано радиле током летњих врелина уз непредвиђени трошак за електричну енергију, који због стања на тржишту није могао бити урачунат у продајну цену, наводи РТС