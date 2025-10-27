few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНО–БЕЛИ СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛИ! Ево шта Звезда каже о статусу Владана Милојевића

27.10.2025. 15:28 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Sajt - Zvanični kanal, Crvena zvezda

Фудбалски клуб Црвена звезда огласио се после кикса у Нишу и ремија против Радничког у Суперлиги, односно пораза од Браге у Лиги Европе три дана раније.

У саопштењу се наводи да је тренер Владан Милојевић добио пуну подршку клуба.

Саопштење преносимо у целости.

- Руководство ФК Црвена звезда, одржало је састанак са шефом стручног штаба Владаном Милојевићем и пружила му пуну подршку у даљем раду.

Верујемо у Владана Милојевића и његов стручни штаб и у њихову способност да изађу из тренутне резултатске кризе. Сматрамо да нема потребе за променама, већ да је решење у заједништву, дисциплини и максималној посвећености. Имамо изузетно квалитетне играче који су свесни великих очекивања и који могу да остваре зацртане циљеве. Црвена звезда је кроз своју историју показивала величину и на начин да никада није доносила исхитрене одлуке. Тако ће и сада показати стабилност и из ове ситуације изаћи јос јача - поручио је генерални директор Звездан Терзић.

Такође, генерални директор је за данас заказао и разговоре са играчима по групама, како би се на најозбиљнији начин анализирала ситуација и предузели конкретни кораци ка подизању форме и резултата тима“,наводи се у саопштењу.

Црвена звезда у четвртак игра одложену суперлигашку утакмицу против Војводине у Новом Саду и позитивним резултатом у овом мечу би се одлепили од Партизана на првом месту.

 

Ало.рс

фк црвена звезда владан милојевић саопштење
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛОЈЕВИЋ ОДЛАЗИ ИЗ ЗВЕЗДЕ? Ово је истина о тренутном статусу тренера црвено-белих
s

МИЛОЈЕВИЋ ОДЛАЗИ ИЗ ЗВЕЗДЕ? Ово је истина о тренутном статусу тренера црвено-белих

27.10.2025. 14:15 14:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај