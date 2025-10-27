ЦРВЕНО–БЕЛИ СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛИ! Ево шта Звезда каже о статусу Владана Милојевића
Фудбалски клуб Црвена звезда огласио се после кикса у Нишу и ремија против Радничког у Суперлиги, односно пораза од Браге у Лиги Европе три дана раније.
У саопштењу се наводи да је тренер Владан Милојевић добио пуну подршку клуба.
Саопштење преносимо у целости.
- Руководство ФК Црвена звезда, одржало је састанак са шефом стручног штаба Владаном Милојевићем и пружила му пуну подршку у даљем раду.
„Верујемо у Владана Милојевића и његов стручни штаб и у њихову способност да изађу из тренутне резултатске кризе. Сматрамо да нема потребе за променама, већ да је решење у заједништву, дисциплини и максималној посвећености. Имамо изузетно квалитетне играче који су свесни великих очекивања и који могу да остваре зацртане циљеве. Црвена звезда је кроз своју историју показивала величину и на начин да никада није доносила исхитрене одлуке. Тако ће и сада показати стабилност и из ове ситуације изаћи јос јача - поручио је генерални директор Звездан Терзић.
Такође, генерални директор је за данас заказао и разговоре са играчима по групама, како би се на најозбиљнији начин анализирала ситуација и предузели конкретни кораци ка подизању форме и резултата тима“,наводи се у саопштењу.
Црвена звезда у четвртак игра одложену суперлигашку утакмицу против Војводине у Новом Саду и позитивним резултатом у овом мечу би се одлепили од Партизана на првом месту.