ТЕЖАК ЖРЕБ ЗА ВОЈВОДИНУ: На Слану бару долазе ватерполисти Радничког у четвртфиналу Купа Србије
27.10.2025. 16:08 16:20
Жреб за четвртфинале Купа Србије одржан је у „Кући ватерпола“.
Новосадска Војводина играће против крагујевачког Радничког, ког ће дочекати на Сланој бари.
Партизан ће бити домаћин Новом Београду, док ће Црвена звезда угостити Шабац.
Сава ће код куће играти против Вукова.
Утакмице ће бити одигране 1. новембра, а победници четвртфиналних мечева обезбедиће пласман на Фајнал фор Купа Србије.