(ВИДЕО) ЗНАТЕ ЛИ КОЛИКО ЈЕ ТЕШКА ОПРЕМА ВАТРОГАСЦА КОЈИ УТРЧАВА У ВИШЕСПРАТНИЦУ Нећете веровати о којој је цифри реч

Члан оперативне јединице ДВД „Лаза Костић“ из Новог Сада приказао је колико килограма опреме ватрогасац носи на себи када утрчава у зграду захваћену пожаром. Оно што јавност често не види јесте да сваки корак у таквим условима значи борбу са огромним теретом и високим температурама, док се свака секунда рачуна у спасавању живота.

У објави је сликовито приказана постепена тежина опреме:

Радна униформа: 95 kg

Лична заштитна опрема (шлем, опасач, јакна, панталоне, чизме): 99 kg

Лична заштитна опрема + изолациони апарат + маска за заштиту дисајних органа: 114 kg

Лична заштитна опрема + изолациони апарат + маска за заштиту дисајних органа + касета са три C црева + млазница са једним C цревом + апарат за почетно гашење пожара: 160 kg

Уз објаву постављено је и питање које свима отвара очи:

„Да ли сте очекивали да ватрогасац на себи има 65 kg опреме и трчи на последњи спрат вишеспратнице?“

Овај пример још једном показује невероватну физичку и психичку снагу коју ватрогасци морају да имају. Њихов свакодневни рад подразумева херојска дела, често без времена за размишљање о сопственој безбедности.