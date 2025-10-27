О ОВОМЕ НИКО НЕ РАЗМИШЉА
(ВИДЕО) ЗНАТЕ ЛИ КОЛИКО ЈЕ ТЕШКА ОПРЕМА ВАТРОГАСЦА КОЈИ УТРЧАВА У ВИШЕСПРАТНИЦУ Нећете веровати о којој је цифри реч
На Инстаграм налогу 193.ns објављен је снимак који је многе оставио без речи.
Члан оперативне јединице ДВД „Лаза Костић“ из Новог Сада приказао је колико килограма опреме ватрогасац носи на себи када утрчава у зграду захваћену пожаром. Оно што јавност често не види јесте да сваки корак у таквим условима значи борбу са огромним теретом и високим температурама, док се свака секунда рачуна у спасавању живота.
У објави је сликовито приказана постепена тежина опреме:
Радна униформа: 95 kg
Лична заштитна опрема (шлем, опасач, јакна, панталоне, чизме): 99 kg
Лична заштитна опрема + изолациони апарат + маска за заштиту дисајних органа: 114 kg
Лична заштитна опрема + изолациони апарат + маска за заштиту дисајних органа + касета са три C црева + млазница са једним C цревом + апарат за почетно гашење пожара: 160 kg
Уз објаву постављено је и питање које свима отвара очи:
„Да ли сте очекивали да ватрогасац на себи има 65 kg опреме и трчи на последњи спрат вишеспратнице?“
Овај пример још једном показује невероватну физичку и психичку снагу коју ватрогасци морају да имају. Њихов свакодневни рад подразумева херојска дела, често без времена за размишљање о сопственој безбедности.