overcast clouds
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Након стравичног судара на Новом Београду

(ВИДЕО) Грађани палили свеће и остављали цвеће ПОЛИЦАЈЦИ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД ТРАГИЧНО СТРАДАЛОГ КОЛЕГЕ У смрт отишао са супругом и сином

27.10.2025. 19:44 20:03
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк
Коментари (0)
несрећа
Фото: Printscreen/Instagram/pink.rs

На раскрсници улица Хероја са Кошара и Омладинских бригада на Новом Београду, данас су се окупили припадници саобраћајне полиције како би одали почаст колеги Бојану Живковићу.

У тишини, без говора и помпе, стајали су на месту које је прошле недеље постало симбол незамисливе трагедије.

Грађани су прилазили, палили свеће и остављали цвеће, док су Бојанове колеге у тишини — са погледом ка месту где је живот једне породице брутално прекинут.

Подсетимо, Бојан Живковић (43), саобраћајни полицајац, погинуо је заједно са супругом Дијаном Кајиш (38) и њиховим деветогодишњим сином, када је на њихов аутомобил налетео "ауди" којим је управљао Никола Ђ. (24), држављанин Босне и Херцеговине
 

 

Несрећа се, подсећа Пинк, догодила када је осумњичени, под дејством алкохола, прошао на црвено светло и великом брзином ударио у возило породице Живковић.

Од силине ударца, сви чланови породице су преминули на лицу места. Јавност је потресена, а друштвене мреже преплављене порукама туге и позивима на најстрожу казну за возача који је изазвао трагедију.
 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа саобраћајна полиција
Извор:
Пинк
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
“Наш жал је немогуће описати” ОГЛАСИЛА СЕ МАЈКА ВОЗАЧА "АУДИЈА СМРТИ" Једну ствар није могла да објасни
удес

“Наш жал је немогуће описати” ОГЛАСИЛА СЕ МАЈКА ВОЗАЧА "АУДИЈА СМРТИ" Једну ствар није могла да објасни

27.10.2025. 17:23 17:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај