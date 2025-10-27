Након стравичног судара на Новом Београду
(ВИДЕО) Грађани палили свеће и остављали цвеће ПОЛИЦАЈЦИ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД ТРАГИЧНО СТРАДАЛОГ КОЛЕГЕ У смрт отишао са супругом и сином
На раскрсници улица Хероја са Кошара и Омладинских бригада на Новом Београду, данас су се окупили припадници саобраћајне полиције како би одали почаст колеги Бојану Живковићу.
У тишини, без говора и помпе, стајали су на месту које је прошле недеље постало симбол незамисливе трагедије.
Грађани су прилазили, палили свеће и остављали цвеће, док су Бојанове колеге у тишини — са погледом ка месту где је живот једне породице брутално прекинут.
Подсетимо, Бојан Живковић (43), саобраћајни полицајац, погинуо је заједно са супругом Дијаном Кајиш (38) и њиховим деветогодишњим сином, када је на њихов аутомобил налетео "ауди" којим је управљао Никола Ђ. (24), држављанин Босне и Херцеговине.
Несрећа се, подсећа Пинк, догодила када је осумњичени, под дејством алкохола, прошао на црвено светло и великом брзином ударио у возило породице Живковић.
Од силине ударца, сви чланови породице су преминули на лицу места. Јавност је потресена, а друштвене мреже преплављене порукама туге и позивима на најстрожу казну за возача који је изазвао трагедију.