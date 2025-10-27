ТРИ ДЕЧАКА СА СПРЕЈЕМ ОПЉАЧКАЛА АПОТЕКУ! Малолетници поново узнемирили Врачар, наставак серије разбојништава у Београду
27.10.2025. 19:32 19:38
Коментари (0)
На Врачару се данас око 17 часова догодила пљачка када је троје малолетника, узраста до 14 година, упало је у апотеку носећи спреј којим су претили радници.
Према првим информацијама, деца су након претњи узела око 30.000 динара из касе, а затим побегла у непознатом правцу, сазнаје Телеграф.рс.
Подсећања ради, ово је само још један у низу малолетничких напада.
Три млађа лица, за које се сумња да су малолетници, извршили су јуче око 19 сати разбојништво у једној пекари у Београду.
Група деце од око 14 година већ недељама пљачка апотеке и малтретира и физички напада запослене.