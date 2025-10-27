СЕКУНДЕ ДО КАТАСТРОФЕ! Младић дивљао Ламборгинијем по аутопуту, ШТЕТА преко 100.000 евра (ФОТО)
На ауто-путу А1 код Оточца у недељу ујутру догодила се саобраћајна несрећа у којој, срећом, није било повређених.
Како је саопштила полиција, до несреће је дошло када је возач путничког аутомобила швајцарских регистарских ознака, рођен 2002. године, због неприлагођене брзине изгубио контролу над возилом и ударио у заштитну ограду.
На возилу и путној инфраструктури причињена је велика материјална штета, која се процењује на око 100.000 евра. Возачу је због саобраћајног прекршаја изречена новчана казна.
Иако полиција није саопштила марку аутомобила, према фотографији са места несреће, реч је о спортском возилу које обликом каросерије и светлосним потписом подсећа на Ламборгхини Хурацан.
Овај луксузни модел производио се од 2014. до 2024. године, а почетна цена му је износила око 160.000 евра, док најновије верзије прелазе и 300.000 евра.