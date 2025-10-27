few clouds
(ФОТО) ЈЕДИНСТВЕНА КАМПАЊА ПАРТИЗАНА: Чувени фотограф овековечио наслеђе, емоцију и припадност која се преноси кроз генерације

27.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Партизан
Фото: ФК Партизан/Сам Грег

Kappa и ФК Партизан представљају јединствену визуелну кампању кроз објектив британског фотографа Сам Грега.

У сарадњи са реномираним британским фотографом Самом Грегом, познатим по раду са неким од најзначајнијих европских клубова и светских модних брендова, ФК Партизан и Капа (Kappa) представљају нову визуелну кампању која кроз аутентичан уметнички израз осветљава дубоко укорењени идентитет клуба и његову нераскидиву везу са градом.

Фотографије су настале на аутентичним локацијама широм Београда – у двориштима, на улицама и крововима, међу обичним људима и навијачима црно-белих и на најбољи начин приказују оно што ФК Партизан представља: наслеђе, емоцију и припадност која се преноси кроз генерације.

 – Београд и Партизан су нераскидиво повезани – дух града одражава се кроз црно-белу страст према клубу – изјавила је Милка Форцан, потпредседница ФК Партизан и додала:

– Сарадња са врхунским фотографом доноси посебну уметничку димензију, хватајући емоцију и осећај припадности који спајају навијаче и град. Ово није прича само о фудбалу, већ о специфичној и препознатљивој субкултури, о људима који су одрасли уз клуб и о онима који ће тек стварати његову будућност.

спорт
Фото: ФК Партизан/Сам Грег

Фотограф Сам Грег, познат по свом документарном и хуманистичком изразу, спојио је спортске мотиве и специфичан уметнички сензибилитет у серији портрета који приказују Београд као град контраста, енергије и поноса – град у којем навијачи живе дух Партизана у својој свакодневници.

– Београд има сирову и искрену визуелну енергију. Желео сам да дочарам ту емоцију према Партизану кроз свакодневницу – кроз људе и град у којем клуб живи – рекао је Сам Грег.

Сарадња са Капом на овој иницијативи додатно наглашава важност аутентичности и очувања идентитета.

– Поносни смо на сарадњу са великим клубом попут Партизана - истакао је Alessandro Boglione, CEO BasicNet Group (у чијем је власништву Капа бренд) и наставио:

– Веома добро разумемо шта Партизан значи својим навијачима, као и дубоку повезаност коју имају са нашим брендом. Наш приступ фудбалу и спорту увек је био другачији јер желимо да испричамо аутентичне приче које одражавају идентитет клубова са којима сарађујемо.

Извор:
ФК Партизан
Пише:
Дневник
