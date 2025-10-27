АКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ И СЕЧЊУ Задржани дрогирани и пијани возачи
Четири саобраћајне незгоде, у којима су три особе задобиле лаке телесне повреде, догодиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину.
Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 145 прекршаја, а из саобраћаја је искључено девет возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју града Зрењанина задржала тридесетчетворогодишњег возача „мазде“, који је управљао возилом под дејством амфетамина.
На подручју општине Сечањ је задржан тридесетпетогодишњи возач аутомобила марке „опел“, који је управљао возилом под дејством канабиса, као и педесетседмогодишњи возач „реноа“, који је возио са 1,93 промила алкохола у организму.
Зрењанинска полиција је најавила да ће против возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.