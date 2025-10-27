few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ И СЕЧЊУ Задржани дрогирани и пијани возачи

27.10.2025. 14:11 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik, Ž. Balaban

Четири саобраћајне незгоде, у којима су три особе задобиле лаке телесне повреде, догодиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 145 прекршаја, а из саобраћаја је искључено девет возача који су возили под дејством алкохола. 

Полиција је на подручју града Зрењанина задржала тридесетчетворогодишњег возача „мазде“, који је управљао возилом под дејством амфетамина.

На подручју општине Сечањ је задржан тридесетпетогодишњи возач аутомобила марке „опел“, који је управљао возилом под дејством канабиса, као и педесетседмогодишњи возач „реноа“, који је возио са 1,93 промила алкохола у организму. 

Зрењанинска полиција је најавила да ће против возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.

саобраћајна незгода саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај