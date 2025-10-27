СВЕТА ПЕТКА ДОНОСИ СПАС И БЛАГОСЛОВ Ово треба да урадите ако данас затражите помоћ
Света Петка, позната и као Света Параскева, један је од најпоштованијих светитеља у православној традицији, нарочито међу Србима. Њена светост и чудотворна дела чине је централном фигуром у духовном животу многих верника.
Ко је била Света Петка?
Света Петка је живела у 11. веку. Према предању, многе године је провела у пустињи, у посту, молитви и усамљеничком животу. Предање даље каже да јој се у сну јавио анђео и упутио је да се врати у домовину како би ширила веру Христову. Због тога се на њеним иконама често приказује у монашкој одећи, са крстом у руци.
Мошти Свете Петке
Мошти Свете Петке су током историје путовале кроз различите градове. У 15. веку, деспот Стефан је пренео њене мошти у Београд, где су остале до 1521. године. Након тога, мошти су враћене у Цариград, а 1641. године пренете су у румунски град Јаши, где се и данас налазе у цркви Света Три Јерарха.
Обичаји и веровања везани за Свету Петку
Света Петка се сматра заштитницом жена, болесних, гладних и сиромашних. На њен празник, 27. октобра, жене у Србији често не раде тешке послове, не шију и не перу веш, како би поштовале овај дан.
У Београду, на Калемегдану, налази се капела посвећена Светој Петки, која је саграђена на месту где су њене мошти почивале. У овој капели налази се извор чудотворне воде, за коју верници верују да лечи многе болести, нарочито проблеме са видом.
Захтеви за оне који траже помоћ Свете Петке
Према народном веровању, ако неко на празник Свете Петке затражи помоћ од ове светитељке, треба да пости и долази у цркву са прилозима наредних седам дана. Овај обичај симболизује посвећеност и веру у моћ Свете Петке да помогне онима који је искрено моле.
Света Петка остаје дубоко укорењена у традицији и веровањима српског народа, пружајући утеху, наду и заштиту онима који је са вером и поштовањем призивају.
Зашто је Света Петка значајна за Србе
Света Петка је дубоко укорењена у традицији и веровањима српског народа. Сматра се да њена помоћ доноси утеху, заштиту и наду, нарочито женама које траже исцељење, помоћ у породици или успех у тешким животним ситуацијама. Њена светост и обичаји који је прате вековима подсећају вернике на моћ вере, молитве и духовне дисциплине.