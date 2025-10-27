ВОЗАЧ "АУДИЈА", КОЈИ ЈЕ УСМРТИО ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ, НА САСЛУШАЊУ ИМАО ПОРУКУ ЗА ПОРОДИЦУ ЖРТАВА Ево шта је рекао! Прошао на црвено возећи 132 километра на сат
Никола Ђ. (24), држављанин Босне и Херцеговине, који је дрогиран и пијан, 1,76 промила алкохола у крви прошао кроз црвено светло и "аудијем" изазвао тешку саобраћајну несрећу у којој је у суботу увече на Новом Београду погинула трочлна породица на саслушању у Вишем јавном тужилаштву у Београду одлучио је да се брани ћутањем.
- У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је држављанин Босне и Херцеговине Никола Ђ. (24) због постојања основа сумње да се 26. октобра 2025. године на територији ГО Нови Београд као учесник у саобраћају није придржавао саобраћајних прописа услед чега је наступила смрт троје оштећених, док је један оштећени задобио тешке телесне повреде - потврђено је из тужилаштва.
Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.
Како Курир незванично сазнаје, Никола Ђ. изјавио је да није у стању да износи одбрану јер је шокиран због свега што се догодило.
- Рекао је да се извињава породицама жртава и да би више бих волео да је настрадао уместо њих - сазнаје Курир незванично.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због свих законских разлога: због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Наредбом о спровођењу истраге Николи Ђ. се на терет ставља кривично дело Тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана, за које је запрећена казна затвора од 5 до 15 година.
Постоје основи сумње да је Никола Ђ. 26. октобра око 00.44 часова на раскрсници улице Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара као возач поступао у грубој супротности са правилима саобраћаја, којом приликом није показао обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају, јер је у стању веома тешке алкохолисаности 1,76 промила и под дејством психоактивне супстанце - опојне дроге марихуана, управљао возилом марке “Ауди А4”.
Крећући се десном саобраћајном траком улице Булевара хероја са Кошара из правца моста на Ади према улици Тошин бунар, осумњичени је дошао до наведене раскрснице, али се није зауставио испред обележеног пешачког прелаза, када му је на семафору пролаз био забрањен (црвено светло), већ је великом - неприлагођеном брзином од око 132 километара на час, где је дозвољена брзина 50 километара на час, ушао у раскрсницу, чиме је поступио супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Том приликом је предњом страном возила ударио у десну бочну страну возила марке "Хундаи И-30" којим је управљала оштећена Д.К, која се кретала Булеваром хероја са Кошара из правца улице Тошин бунар према мосту на Ади, а у моменту незгоде је скретала лево у улицу Омладинских бригада, када јој је на семафору пролаз био дозвољен (зелено светло).
Услед удара њено возило се заротирало у десну страну и десном бочном страном ударило у стуб семафора и стуб електричне расвете, услед ког удара су Д.К, као и путници из истог возила Б.Ж. и М.Ж. задобили повреде због којих су на лицу места преминули, док је тешке телесне повреде задобио Ј.П, путник из возила којим је управљао осумњичени.
На месту су страдали саобраћајни полицајац Бојан Живковић (43), његова супруга Дијана Каиш (38) и деветогодишњи син Михајило.