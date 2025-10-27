ЧУДОТВОРАН ИЗВОР СВЕТЕ ПЕТКЕ Глумица се излечила, ране зарастају преко ноћи, а многи парови добили децу
У Србији постоји неколико извора који су посвећени великој светитељки Светој Петки, а два су у околини Тополе.
За први који је сакривен дубоко у шуми верује се да је чудотворан од оног тренутка када се један дрвосеча повредио у оближњој шуми, након чега је ране опрао водом са извора, а оне су, иако изразито дубоке, преко ноћи зарасле.
Познато је да је Света Петка заштитница жена, а према причама људи из овог краја, управо је једна позната српска глумица долазила у село Винча, ту се молила, купала водом са извора и излечила се. Мештани нису могли да дозволе да ово место пропада, па су се окупили и извор сопственим снагама уредили. Верују да, ако је вода помогла њиховим комшијама, може да помогне и другима, испричао је својевремено за РИНУ мештанин Зоран Костић.
Поред овог извора, на путу Топола–Крагујевац, на потезу Светиња, такође се налази извор воде који је посвећен овој светитељки. Свештеник Дејан Петровић из Десимировца приповеда да је велики број брачних парова долазио на извор.
Многи брачни парови долазили су на ово место у потрази за Божјим благословом, јер годинама нису могли да се остваре као родитељи. После читања молитве на извору и коришћења ове свете воде, Бог их је даривао дететом, тврди свештеник Дејан Петровић.
Од 11 младих парова који су долазили на извор, чак њих седам је добило дете наредне године, уз веру у Бога, молитву и лековиту воду. Девојчица из околине Аранђеловца није говорила од рођења, а после употребе ове воде је проговорила.
Свештеник Петровић наглашава да је вода лековита и да може да помогне једино када је вера јака и када се моли. Јер, ко у чуда верује, тај чуда и ствара.