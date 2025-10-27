ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИСИЈЕ ММФ: „Циљ очување стабилности и даљи економски раст“
БЕОГРАД: Председник Републике Србије Александар Вучић састао се са представницима Мисије Међународног монетарног фонда у Србији на челу са шефом Мисије Анет Кјобе, са којима је разговарао о актуелним економским кретањима, фискалној политици и реформским приоритетима Републике Србије.
"Наш заједнички циљ остаје јасан, а то је очување стабилности, фискалне дисциплине и даљи економски раст заснован на одговорним политикама и реформама", навео је Вучић на Инстаграму и истакао да Србија доследно испуњава обавезе из актуелног аранжмана са ММФ-ом и показује да је поуздан и предвидив партнер.
Председник је додао да је разговарано о кључним темама, међу којима су фискална правила и важност испуњења циљаног дефицита, повећање плата у јавном сектору у складу са договореним оквиром, као и фискални ризици који се односе на јавна предузећа и локалне самоуправе.
Нагласио је да је посебна пажња посвећена и мерама за ограничавање трговинских маржи, новим законским решењима у области тржишне регулативе и заштите потрошача, као и плановима за даљу либерализацију тржишта и јачање конкуренције.
"У фокусу су била и питања наставка реформи у пореској управи, унапређење јавних инвестиција, модернизација енергетског сектора, као и могући сценарији везани за НИС и мере које предузимамо ради очувања сигурности снабдевања и стабилности тржишта енергената", навео је Вучић.
Према његовим речима, разговарано је и о спровођењу пројеката у оквиру програма „Скок у будућност – Србија 2027“, који ће допринети убрзању привредног раста и стварању нових радних места.
"Иако суочени са великим изазовима, изазваним трговинским несугласицама и тарифним условљавањима, уверен са да ћемо кроз наставак сарадње са ММФ-ом наставити да јачамо отпорност наше економије, чувамо макроекономску стабилност и обезбедимо још боље услове за инвестиције, развој и виши животни стандард грађана Србије", истакао је председник Вучић.