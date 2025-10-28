"НЕПРИМЕРЕН ПОСТУПАК ДАНСКЕ КОМПАНИЈЕ, ДРЖАВА ЈЕ УЗ РАДНИКЕ" Министарка Месаровић одржала састанак са радницима Кентаур Балканс који су остали без посла! Обратила се и бивша запослена: Верујем у реч државе
Потпредсеница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић састала се у Врању градоначелником тог града др Слободаном Миленковићем и запосленима у компанији Кентаур Балканс који су јуче остали без посла.
-Потпуно је непримерен поступак данске компаније која је у приватном власништву и на коју нисмо могли да утичемо. Али је непримерен потез да у једном дану одлуче да затворе фабрику без било каквог претходног обавештења ка самим запосленима, без било какве претходне комуникације са представницима запослених- навела је Месаровић.
Министарка је објаснила да су раднике јуче дочекале затворене капије фабрике са обавештењем на папирићу да су остали без посла.
-Њихов третман је да се они до петка воде на годишњем одмору, колико сам разумела представнике запослених. То је њихова одлука, приватни капитал. Видећемо још законитост тог поступка обзиром да су они поднели Агенцији за привредне регистре захтев за покретање ликвидационог поступка. Утврдићемо све чињенице и поступити одговорно, као и увек што поступамо последњих 13 година.
Министарка привреде је навела да је за њу важно да се утврде да ли су сва права запослених испоштована.
- Са нама су представници свих институција које са нама треба да узму учешће у ланцу да заштитимо права радника. Оно због чега смо вечерас овде да чујемо представнике запослених, да знају да је држава уз њих, да ће помоћи да нађу посао у Врању. Ја очекујем да ћемо ми значајан број запослених у кратком року решити. Покушали смо да ступимо и у контакт с њиховим менаџментом, њихова одлука је била коначна. Привредни амбијент у Врању је добар. За мене ће бити важнија вест да поделим шта смо успели да урадимо у првом кораку. Имамо запослене који су из Бујановца, оних који су са тежим здравственим проблемима, на породиљском одсуству, и самохране родитеље, супружнике. Апсолутно ћемо се побринути за свих 250 запослених који су у "Кентаур Балканс" остали јуче без посла. Последњих 13 година откако је на челу државе Александар Вучић, промењена је слика привредног амбијента, Врање данас запошљава више него икада. Проблем незапослености је далеко од оног проблема с којим смо се суочавали претходних година. На жалост, потрефило се да смо имали ситуацију и са GEOX-ом. Оно што је важно је да ће држава заштитити њихова права. Уверена сам да ће све те дивне жене наћи брзо посао- речи су потпредседнице Владе.
Татјана Пауновић, која је била запослена у овој фирми, испричала је да им је јуче без икаквог обавештења, назнака да може да дође до тога, саопштено да фабрика више не ради.
- Просторије су биле закључане. Падала је киша, стајали смо да нам се неко обрати. Обратила нам се директорка која је иначе код нас долазила с осмехом, да се фирма затвара, да више не постоји, без објашњења. Када смо пробали да питамо шта је разлог, ако је проблем што је повећан минималац, ни то није тачно, као што је писало у новинама. Стајали смо два сата на киши, видели да од тога нема ништа. Покупили смо се и отишли кући. Затечени смо сви били. Како ако један радник хоће да да отказ мора 15 дана унапред да има отказни рок, а они нам дају папирић да се јавимо националној служби. Немамо право на отпремнину, плата која је зарађена у октобру ће бити исплаћена и годишњи одмор. Јако смо огорчени јер нисмо то заслужили. Поштено смо радили посао. Већином је то женска фабрика. Остали су под кредитима. Већина не зна шта ће и где ће. Верујем да ће држава бити од речи- закључила је Пауновић.