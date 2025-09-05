ХАМАС ОБЈАВИО СНИМАК СРПСКОГ ДРЖАВЉАНИНА, НОВОСАЂАНИНА АЛОНА ОХЕЛА Овако изгледа после скоро две године у заробљеништву
Био је то редак видео снимак Хамаса са таоцима на којем су заробљеници снимљени изнад земље
Хамас је у петак објавио видео снимак два таоца који се возе по граду Гази, у потезу који је очигледно имао за циљ да утиче на израелско јавно мњење док војска појачава напад на град.
Пропагандни видео приказује заробљеника Гаја Гилбоа-Далала у аутомобилу на неколико локација у Гази, укључујући и испред седишта Црвеног полумесеца. Наводно снимљен прошле недеље, видео приказује оштећене зграде кроз прозор аутомобила док невидљиви возач води аутомобил кроз делове града. ЦНН је геолоцирао видео до Газе.
Пред крај видеа, други талац, држављанин Србије Новосађанин Алон Охел (22), појављује се поред Гилбоа-Далала у ауту.
Њих двојица се грле и делују изненађено што се виде.
Serbia's heart shatters for Alon Ohel, our beloved citizen, trapped in Hamas' grip for nearly 700 agonizing days.
Today, we received a heartbreaking sign of life, but his parents Idit and Kobi Ohel endure unimaginable pain, waiting for their son.
Imagine the terror, the…
— Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2025