ХАМАС ОБЈАВИО СНИМАК СРПСКОГ ДРЖАВЉАНИНА, НОВОСАЂАНИНА АЛОНА ОХЕЛА Овако изгледа после скоро две године у заробљеништву

05.09.2025. 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
(24 седам)
с
Фото: Tanjug (AP Photo/Ariel Schalit)

Био је то редак видео снимак Хамаса са таоцима на којем су заробљеници снимљени изнад земље

Хамас је у петак објавио видео снимак два таоца који се возе по граду Гази, у потезу који је очигледно имао за циљ да утиче на израелско јавно мњење док војска појачава напад на град.

Пропагандни видео приказује заробљеника Гаја Гилбоа-Далала у аутомобилу на неколико локација у Гази, укључујући и испред седишта Црвеног полумесеца. Наводно снимљен прошле недеље, видео приказује оштећене зграде кроз прозор аутомобила док невидљиви возач води аутомобил кроз делове града. ЦНН је геолоцирао видео до Газе.

Алон Охел хамас видео-снимци
Извор:
(24 седам)
Пише:
Дневник
Вести Друштво
