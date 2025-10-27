few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САМ У КУЋИ, АЛИ НЕ КАО У ФИЛМУ Док је био у школи, мајка напустила сина (12), спаковавши све – од намештаја до других кућних предмета

27.10.2025. 12:50 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
stan
Фото: Pixabay

Мајка из Тексаса оптужена је да је спаковала цео стан док јој је дете било у школи и одселила се са дечком без икаквог обавештења!

Ерика Рене Сандерс суочава се с оптужбом за угрожавање детета, кривично дело које се третира као тешки прекршај, након што је, наводно, напустила стан у месту Коперас Ков у којем је живела са својим 12-годишњим сином, док је он био у школи, а да му претходно ништа није рекла, наводи се у пријави до које је дошао магазин People.

Вест је првобитно објавио локални медиј KWTX. Директор основне школе коју дечак похађа обавестио је полицију Коперас Кова о инциденту око 17,18 по локалном времену у петак, 17. октобра, након што је 12-годишњак, излазећи из школског аутобуса и долазећи кући, схватио да „његова породица спаковала ствари, одселила се и оставила га”.

Према изјави полицајца који је реаговао на позив, „намештај и други кућни предмети” који су били у стану када је дечак тог јутра отишао у школу нестали су. Полицајац је описао стан као „празан” и „потпуно испражњен”, а дечак је потврдио да „стан није био такав када је отишао”.

Док је полиција била на лицу места, комшиница је изјавила да Ерика Рене Сандерс и њен дечко Кевен Двејн Адамс имају „историју” избацивања њеног сина из стана. Један од полицајаца потврдио је ову тврдњу, рекавши да постоји „дуготрајна напетост” између пара и детета, према пријави.

 

 

Дечак је полицији рекао и да су му мајка и њен дечко рекли да „ће се преселити у неком тренутку”, али му нису рекли када. Адамс је касније изјавио полицији да његова девојка „није напустила” свог сина, „али да сада живи с њим и да њен син није добродошао у његовом дому”, стоји у пријави.

Ерика Рене Сандерс је рекла да је њен брат, ујак дечака, требало да га покупи из школе, али је одбила да полицији да његове контакт информације или било какве додатне детаље о њему, према наводима из пријаве. Адамс је потом изјавио да ће он сам отићи по дечака и одвести га код ујака, али је прошло „неколико сати” а да то није учинио.

Полицајци су касније контактирали с дечаковим ујаком преко његове девојке, која је рекла да он није имао никаква сазнања о томе да треба да преузме дете из школе.

Полиција је, према пријави, одвела 12-годишњака у полицијску управу Коперас Коув и обавестила Службу за заштиту деце (CPS). Након разговора са мајком и њеним дечком, CPS је поручила полицајцима да предају дечака Адамсу, који је одбио да да нову адресу пара. Полиција је морала да консултује евиденцију водовода како би пронашла пребивалиште.

На крају, око 21.20 сати истог дана, Адамс је преузео старатељство над дечаком у кући, али је једном од полицајаца рекао да неће узети дете ако има налог за хапшење његове девојке. Такође се „дуго жалио на дечака”, рекао је полицајац.

Потом су и Сандерсова и Адамс ухапшени, а случај је прослеђен тужилаштву на преиспитивање, потврдио је портпарол полицијске управе.

Сандерсова је од тада оптужена за намерно напуштање детета млађег од 15 година без намере да се врати, што је у Тексасу оптужба за кривично дело трећег степена, према судским документима и прети јој од две до 10 година робије.

син занемаривање деце селидба
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?
Друштвене мреже

ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?

23.09.2025. 17:52 18:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"НИКОГА НИЈЕ ДИРАО, ВРАЋАО СЕ ИЗ ШКОЛЕ" Убијеног дечака (17) судбина није мазила РАНО ОСТАО БЕЗ ОЦА, А МАЈКА ГА ГРУБО ЗАНЕМАРИВАЛА

"НИКОГА НИЈЕ ДИРАО, ВРАЋАО СЕ ИЗ ШКОЛЕ" Убијеног дечака (17) судбина није мазила РАНО ОСТАО БЕЗ ОЦА, А МАЈКА ГА ГРУБО ЗАНЕМАРИВАЛА

27.11.2024. 19:56 20:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МОНСТРУМ А НЕ ЧОВЕК Цела СУДНИЦА ПЛАКАЛА НА СУЂЕЊУ "оца из пакла" ЗЛОСТАВЉАЊЕ и занемаривање трајало дуго

МОНСТРУМ А НЕ ЧОВЕК Цела СУДНИЦА ПЛАКАЛА НА СУЂЕЊУ "оца из пакла" ЗЛОСТАВЉАЊЕ и занемаривање трајало дуго

07.11.2023. 15:24 17:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај