САМ У КУЋИ, АЛИ НЕ КАО У ФИЛМУ Док је био у школи, мајка напустила сина (12), спаковавши све – од намештаја до других кућних предмета
Мајка из Тексаса оптужена је да је спаковала цео стан док јој је дете било у школи и одселила се са дечком без икаквог обавештења!
Ерика Рене Сандерс суочава се с оптужбом за угрожавање детета, кривично дело које се третира као тешки прекршај, након што је, наводно, напустила стан у месту Коперас Ков у којем је живела са својим 12-годишњим сином, док је он био у школи, а да му претходно ништа није рекла, наводи се у пријави до које је дошао магазин People.
Вест је првобитно објавио локални медиј KWTX. Директор основне школе коју дечак похађа обавестио је полицију Коперас Кова о инциденту око 17,18 по локалном времену у петак, 17. октобра, након што је 12-годишњак, излазећи из школског аутобуса и долазећи кући, схватио да „његова породица спаковала ствари, одселила се и оставила га”.
Према изјави полицајца који је реаговао на позив, „намештај и други кућни предмети” који су били у стану када је дечак тог јутра отишао у школу нестали су. Полицајац је описао стан као „празан” и „потпуно испражњен”, а дечак је потврдио да „стан није био такав када је отишао”.
Док је полиција била на лицу места, комшиница је изјавила да Ерика Рене Сандерс и њен дечко Кевен Двејн Адамс имају „историју” избацивања њеног сина из стана. Један од полицајаца потврдио је ову тврдњу, рекавши да постоји „дуготрајна напетост” између пара и детета, према пријави.
Couple Allegedly Moved Out of Apartment While Woman's 12-Year-Old Son Was at School — Without Telling Him https://t.co/cvRpkgLns4
— People (@people) October 26, 2025
Дечак је полицији рекао и да су му мајка и њен дечко рекли да „ће се преселити у неком тренутку”, али му нису рекли када. Адамс је касније изјавио полицији да његова девојка „није напустила” свог сина, „али да сада живи с њим и да њен син није добродошао у његовом дому”, стоји у пријави.
Ерика Рене Сандерс је рекла да је њен брат, ујак дечака, требало да га покупи из школе, али је одбила да полицији да његове контакт информације или било какве додатне детаље о њему, према наводима из пријаве. Адамс је потом изјавио да ће он сам отићи по дечака и одвести га код ујака, али је прошло „неколико сати” а да то није учинио.
Полицајци су касније контактирали с дечаковим ујаком преко његове девојке, која је рекла да он није имао никаква сазнања о томе да треба да преузме дете из школе.
Полиција је, према пријави, одвела 12-годишњака у полицијску управу Коперас Коув и обавестила Службу за заштиту деце (CPS). Након разговора са мајком и њеним дечком, CPS је поручила полицајцима да предају дечака Адамсу, који је одбио да да нову адресу пара. Полиција је морала да консултује евиденцију водовода како би пронашла пребивалиште.
На крају, око 21.20 сати истог дана, Адамс је преузео старатељство над дечаком у кући, али је једном од полицајаца рекао да неће узети дете ако има налог за хапшење његове девојке. Такође се „дуго жалио на дечака”, рекао је полицајац.
Потом су и Сандерсова и Адамс ухапшени, а случај је прослеђен тужилаштву на преиспитивање, потврдио је портпарол полицијске управе.
Сандерсова је од тада оптужена за намерно напуштање детета млађег од 15 година без намере да се врати, што је у Тексасу оптужба за кривично дело трећег степена, према судским документима и прети јој од две до 10 година робије.