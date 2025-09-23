clear sky
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?

23.09.2025. 17:52 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Друштвене мреже
Фото: Друштвене мреже

Ово је М. С. (20), мајка из Лаћарка која је ухапшена пошто је њена беба стара годину и три месеца преминула.

Према првим информацијама, сумња се да је беба изгубила живот након пада са степеништа у кући. 

Након страшне трагедије испливали су и језиви детаљи и сумње да ју је мајка и раније занемаривала.

Како Телеграф.рс сазнаје мајка је ухапшена и осумњичена за насиље у породици након што је девојчица пала са степеништа.

Несрећа се догодила 29. августа. Девојчица је најпре била примљена у болницу у Сремској Митровици са тешким телесним повредама, а затим пребачена у Дечју болницу у Новом Саду. Упркос напорима лекара, преминула је 11. септембра.

Након потресног сазнања огласила се и бака и преминуле унуке која је објавила и умрлицу.

- Нема више сунца, нема бела дана. Остала је река суза и на срцу рана. Шта ми вреди младост, шта ми вреди снага. С тобом оде моја радост преко кућног прага. Моја унука ме је рано, прерано, напустила - написала је она на мрежама.

Подсетимо, према незваничним информацијама, мајка је тврдила да је у тренутку несреће била на послу, док су остали чланови породице давали различите исказе о томе ко је био са дететом. Полиција истражује и претходне повреде детета, укључујући сломљену руку и повреде главе.

Доступни подаци указују да је девојчица и раније била примана у болницу због повреда, што је изазвало сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.

Центар за социјални рад је обавештен о случају због ранијих пријава о занемаривању. Истрага ће покушати да утврди да ли се ради о несрећном случају или потенцијалном насиљу.

Telegraf.rs

мајка беба лаћарак
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај