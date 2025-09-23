ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?
Ово је М. С. (20), мајка из Лаћарка која је ухапшена пошто је њена беба стара годину и три месеца преминула.
Према првим информацијама, сумња се да је беба изгубила живот након пада са степеништа у кући.
Након страшне трагедије испливали су и језиви детаљи и сумње да ју је мајка и раније занемаривала.
Како Телеграф.рс сазнаје мајка је ухапшена и осумњичена за насиље у породици након што је девојчица пала са степеништа.
Несрећа се догодила 29. августа. Девојчица је најпре била примљена у болницу у Сремској Митровици са тешким телесним повредама, а затим пребачена у Дечју болницу у Новом Саду. Упркос напорима лекара, преминула је 11. септембра.
Након потресног сазнања огласила се и бака и преминуле унуке која је објавила и умрлицу.
- Нема више сунца, нема бела дана. Остала је река суза и на срцу рана. Шта ми вреди младост, шта ми вреди снага. С тобом оде моја радост преко кућног прага. Моја унука ме је рано, прерано, напустила - написала је она на мрежама.
Подсетимо, према незваничним информацијама, мајка је тврдила да је у тренутку несреће била на послу, док су остали чланови породице давали различите исказе о томе ко је био са дететом. Полиција истражује и претходне повреде детета, укључујући сломљену руку и повреде главе.
Доступни подаци указују да је девојчица и раније била примана у болницу због повреда, што је изазвало сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.
Центар за социјални рад је обавештен о случају због ранијих пријава о занемаривању. Истрага ће покушати да утврди да ли се ради о несрећном случају или потенцијалном насиљу.
