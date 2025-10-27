ШОК ЗА ОСНОВЦЕ! ЗАБРАЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕЛЕФОНА И НА ОДМОРУ! Нови правилник оставио родитеље у чуду
ЗАГРЕБ: Посебна саветница министра образовања Ивана Павић Шиметин најавила је данас да ће изменама правилника бити забрањено коришћење мобилних телефона, осим на настави, и током одмора, уз изузетке када ће се користити за едукације или због здравствених потреба.
Већ сада школе су једино место где деца не смију користити мобилне, али то је за сада само током наставе, а изменама правилника о педагошким мерама ће се за основне школе прописати да се не могу користити ни током одмора, казала је Шиметин на округлом столу одржаном под називом "Kраду ли мобилни телефони и друштвене мреже нашој деци детињство?‘ у организацији саборског Kлуба независних посланика.
Одржавање округлог стола је иницирала независна посланица Марија Селак Распудић, која сматра да би се регулирање коришћења мобилних у школама на државном нивоу требало уредити законом.
Стога је у процедуру упутила предлог допуна Закона о васпитању и образовању у основној и средњој школи, о којем ће Сабор расправљати у среду и који је, како је нагласила, добио подршку више од једне петине посланика.
"Многе земље већ су кренуле у том смеру, а отишле су и корак даље па се у Европском парламенту говори и о регулисању кориштења друштвених мрежа за млађе од 13 или 16 година, зависно од земље, нагласила је посланица Селак Распудић.
Саветница Шиметин, међутим, истиче да регулисању употребе мобилних телефона није место у закону, као што законом нису регулисана ни друга неприхватљива понашања ученика, већ то треба регулирати правилником, којим се уједно прописује на који начин школе то могу спровести.
Измјене Правилника, додала је, су у припреми и бите брзо у процедури, за месец до два.
А осим дела везаног за кориштење мобилних те;ефона, донеће још једну новост, ограничавање права родитеља да оправдају изостанак ученика с наставе до три дана, на два до три пута у полугодишту, уместо досадашњег неограниченог броја, најавила је Шиметин, преноси загребачки Јутарњи лист..