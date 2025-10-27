У ХРВАТСКОЈ ТРАЖЕ ПРОГОН ПРОФЕСОРА ДЕЈАНА ЈОВИЋА „Идите у Србију, доста је промоције четништва"
Аутохтона – Хрватска странка права тражи оставку професора Дејана Јовића, којег оптужују да „промовише идеологију велике Србије и Југославије”, уз поруку да ће „доћи дан када ће плакати што више не може да промовише своје српске комунистичке ставове у Хрватској”.
То је у петак на протесту испред Факултета политичких наука у Загребу рекао председник ове странке Дражен Келеминец пред десетак својих чланова и симпатизера.
Доћи ће дан слободе, заједно ћемо их победити. Знамо ми да се они боје. Видели су на Томпсоновом концерту 400-500 хиљада младих. Они се боје да више неће моћи да промовишу комунизам и четништво у хрватској држави. Доћи ће свима крај. А коме не паше, правац Београд. Дејан Јовић, иди и живи у Београду, соли памет Србима а не Хрватима”, рекао је Келеминец на протесту који је иначе био пријављен у полицији, пише портал хрватског недељника Новости, а преноси Танјуг.
Он је Јовића и „доста професора” на Факултету политичких наука назвао “Орјуном (Организација југословенских националиста) и петом колоном, који све раде против хрватске државе.
Овај скуп, наводе Новости, био је наставак вишедневне хушкачке кампање против Јовића коју је распламсала владајућа странка, Домовински покрет.
Пре десетак дана, подсећају, са саборске говорнице њихов посланик Предраг Мишић оптужио је Јовића да је на недавној трибини Привредника „Домовински рат, односно Војно-полицијску операцију Олују (ВРО), назвао геноцидном”.
“Наравно да мора добити отказ на Факултету, јер такав не може предавати и учити нашу децу да је Олуја била геноцидна”, поручио је Мишић.
Видео његовог говора, који је објавио Домовински покрет до данас има 120 хиљада приказа и скоро 300 коментара, у којима се тражи и Јовићев прогон из Хрватске.
У опису видеа, Домовински покрет је позвао институције да реагују и процесуирају Јовића, под образложењем да „Декларација о Домовинском рату јасно каже да је ширење клевете и мржње кривично дело".
Реагирајући на оптужбе, професор Јовић написао је на друштвеним мрежама да „већ два дана радикална десница тражи отказ, затвор, изгон за мене, најављују нападе и сл.- наводећи да сам рекао да је Олуја геноцид”.
„То нисам рекао. Ради се о кампањи лажи, дифамирања и дезинформисања”, објавио је Јовић.
Проверавајући тачност оптужби на његов рачун, портал „Лупа“ потврдио је Јовићеве наводе.
Преслушали су цели садржај спорне трибине и утврдили да Јовић ни у једном тренутку није изрекао наведене опаске. Јовић у том разговору тек “спомиње да постоји могућност да неко постави питање геноцида над Србима у Хрватској – у контексту међусобних оптужби Хрватске и Србије за геноцид, где су обе оптужбе одбачене”.
Пре неколико дана, Веће Факултета политичких наука Универзитета у Загребу изразило је подршку професору Јовићу.
„Факултет политичких наука увек е био и остаће простор слободне и аргументоване расправе, независно о различитостима ставова или мишљења. Напади на поједине чланове академске заједнице због њихових јавних наступа нису прихватљив начин јавне комуникације те нарушавају аутономију и углед Универзитета”, стоји у њиховом саопштењу.