РУСИЈА "ПРИТИСЛА" АМЕРИКАНЦЕ Москва тражи од Вашингтона повратак авио летова и дипломатске имовине
МОСKВА: Русија је од Сједињених Америчких Држава затражила одговор на предлоге за обнављање ваздушног саобраћаја између две земље, изјавио је заменик министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков.
Он је навео да Русија тражи одговоре и на читав низ других питања, укључујући одмрзавања руске имовине у иностранству, јавља агенција РИА.
"Тражимо јасан одговор Американаца на наше идеје и предлоге за обнављање директног ваздушног саобраћаја. Захтевамо безусловни повратак незаконито одузете имовине, која је заштићена дипломатским имунитетом", рекао је Рјабков, истичући да ни у једној од тих области није виђен напредак.
Навео је да је потребно усредсредити се на теме које се објективно могу решити.
"Ако постигнемо напредак у барем две области које сам поменуо, то ће само по себи дати подстицај за много више", сматра Рјабков.