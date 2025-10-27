НЕИМАРИ БРЗИНОМ ВЕТРА РАДЕ НА ДУНАВСКОМ КОРИДОРУ Завршене три петље, пуштање у рад целе деонице очекује се следеће године!

Овај део Србије добиће дугоочекивану брзу саобраћајницу која ће Кладово приближити престоници и другим великим градовима. Када комплетна саобраћајница буде пуштена у саобраћај, путовање од Београда до Голупца трајаће само сат и десет минута.

Председник општине Кладово Саша Николић наводи да Кладово последњих година постаје све популарније и препознатљивије на туристичкој мапи Србије и региона, а од следеће летње сезоне до ове дестинације стизаће се много лакше и брже него сад.

- Имамо још један мали део кад је у питању отварање Дунавског коридора - деоницу од Голупца ка Пожаревцу. Верујем да ће до почетка следеће летње сезоне она бити завршена - рекао је председник општине Николић.

Он је нагласио да ће нова саобраћајница имати вишеструки значај за општину Кладово.

- То ће много значити Кладову, пре свега због безбедности, друго због брзине доласка. Можда је и најважније то што ће Кладово сада бити добро повезано са великим здравственим центрима. Брза саобраћајница према Београду, али и пут ка Нишу заиста могу да спасу животе људи - изјавио је он.

Председник ове општине је додао да је Кладово већ постало препознатљиво по гостопримству и чистој животној средини, те да ће нова путна веза омогућити да тај потенцијал у потпуности дође до изражаја.

- Бржи и сигурнији путеви значе и више туриста, бољу повезаност са остатком Србије и јачу економију. Верујем да ће Дунавски коридор отворити ново поглавље развоја за цео регион - поручио је председник општине.

Брза саобраћајница у бројкама

деоница је дуга 68 км

имаће по две саобраћајне траке у оба смера

пројектована је за брзину од 100 км/х

вредност радова је 337 милиона евра

Приликом обиласка радова на изградњи Дунавског коридора, председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће Дунавски коридор бити велика ствар за развој источне Србије.

- Много сам срећан што ћемо завршити ту брзу саобраћајницу. Кад све буде готово, до Градишта ће се стизати за сат и пет минута, а до Голупца за сат и двадесет минута. Остаје још део до Великог Градишта, око 36 километара, а наши кинески пријатељи обећали су да ће то бити готово до краја ове године. Значи, следеће године имаћемо комплетан Дунавски коридор пуштен у саобраћај. Одмах потом иду радови ка Брзој Паланци. Поносан сам на то колико радимо и захвалан сам нашим кинеским пријатељима. Третирамо Кину као челичног пријатеља, а посебно председника Кине Си Ђинпинга - поручио је лидер Србије.

Брза саобраћајница од Пожаревца до Голупца пројектована је за брзину од 100 километара на сат, а укупно је дугачка 68 километара. На Дунавском коридору остала је да се уради још деоница до Великог Градишта дужине 36 километара. На тој саобраћајници биће изграђена 62 објекта, од којих су 22 већ завршена. Ради се и шест петљи, од којих су три завршене, две постојеће су у реконструкцији, а једна је у изградњи. Планирано је 16 кружних раскрсница, од којих је девет већ завршено.