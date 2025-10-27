few clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
МОЈИМ НАПРЕДЊАЦИМА ЖЕЛИМ СРЕЋНУ СЛАВУ СВЕТУ ПЕТКУ Министарка Месаровић послала моћну поруку: Нека нам наша заштитница подари још много мудрости и храбрости

27.10.2025. 15:21 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Свету Петку, славу СНС, свим напредњацима.

-Ми смо једна породица и тим који најодговорније ради у интересу наших грађана и наше отаџбине! Предвођени нашим председником Александром Вучићем и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, марљиво и предано радимо за наше грађане и нашу Србију, чувајући мир и стабилност и наше националне интересе. Таква Србија је гарант напретка и још бољег живота свих наших грађана.

Мојим Напредњацима желим срећну славу Свету Петку, да је још дуго прослављамо у здрављу, миру и благостању. Нека нам наша заштитница Света Петка подари још много мудрости и храбрости да ни пред једним изазовом не одустанемо од оног најсветијег, а то је борба за нашу Србију!

Срећна нам Света Петка, да нас чува и благослови- написала је Месаровић на Инстаграму.

света петка адријана месаровић СНС
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
