МОЈИМ НАПРЕДЊАЦИМА ЖЕЛИМ СРЕЋНУ СЛАВУ СВЕТУ ПЕТКУ Министарка Месаровић послала моћну поруку: Нека нам наша заштитница подари још много мудрости и храбрости
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Свету Петку, славу СНС, свим напредњацима.
-Ми смо једна породица и тим који најодговорније ради у интересу наших грађана и наше отаџбине! Предвођени нашим председником Александром Вучићем и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, марљиво и предано радимо за наше грађане и нашу Србију, чувајући мир и стабилност и наше националне интересе. Таква Србија је гарант напретка и још бољег живота свих наших грађана.
Мојим Напредњацима желим срећну славу Свету Петку, да је још дуго прослављамо у здрављу, миру и благостању. Нека нам наша заштитница Света Петка подари још много мудрости и храбрости да ни пред једним изазовом не одустанемо од оног најсветијег, а то је борба за нашу Србију!
Срећна нам Света Петка, да нас чува и благослови- написала је Месаровић на Инстаграму.