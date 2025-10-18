ДО ЛЕТА ДУНАВСКИ КОРИДОР ПОВЕЗУЈЕ НАЈПОЗНАТИЈУ СРПСКУ ЛУКУ И ПРЕСТОНИЦУ Путовање од Београда до Кладова биће преполовљено!
Општина Кладово последњих година постаје све популарнија и препознатљивија на туристичкој мапи Србије и региона, а од следеће летње сезоне до ове дестинације стизаће се много лакше и брже.
Председник општине Кладово, Саша Николић, изјавио је да ће до почетка летње сезоне бити завршена нова деоница Дунавског коридора од Голупца ка Пожаревцу, чиме ће овај део Србије добити дугоочекивану брзу саобраћајницу која ће Кладово приближити престоници и другим великим градовима.
- Имамо још један мали део кад је у питању отварање Дунавског коридора, деоница од Голубца ка Пожаревцу и ја верујем да ће до почетка сезоне бити завршена та брза саобраћајница, рекао је председник Николић за РИНУ.
Он је нагласио да ће нова саобраћајница имати вишеструки значај за општину Кладово - од повећања безбедности и скраћења времена путовања, до стварања бољих услова за туризам и здравствену доступност.
- То ће много значити Кладову, пре свега због безбедности, друго због брзине доласка, а треће – оно што ја увек волим да кажем – Кладово је ипак далеко од терцијарних здравствених установа. Та брза саобраћајница и према Београду, али и пут ка Нишу, некоме заиста може да спаси живот, изјавио је он.
Председник је додао да је Кладово већ постало препознатљиво по гостопримству и чистој животној средини, те да ће нова путна веза омогућити да тај потенцијал у потпуности дође до изражаја.
- Бржи и сигурнији путеви значе и више туриста, бољу повезаност са остатком Србије и јачу економију. Верујем да ће Дунавски коридор отворити ново поглавље развоја за цео регион, поручио је председник.
Приликом обиласка радова на изградњи Дунавског коридора током ове године, председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће то бити велика ствар за развој источне Србије.
- Ја сам много срећан што ћемо да завршимо брзу саобраћајницу. То значи да ће се до Градишта стизати за сат и пет минута отприлике или сат и десет, а до Голупца за сат и двадесет минута, рекао је Вучић.