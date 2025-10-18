ШОК ПРИЗНАЊЕ: Младић (21) признао убиство у Београду на води САУЧЕСНИК И ДАЉЕ ЋУТИ
Ђ. З. је признао злочин, док је његов саучесник одбио да изнесе одбрану.
Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Ђ. З. (21) и М. П. (18) због постојања основане сумње да су 16. октобра 2025. године у Херцеговачкој улици на подмукао начин лишили живота за сада НН мушко лице (највероватније држављанина Републике Црне Горе, Филипа Ивановића старог 34 године).
Осумњичени Ђ. З. је на саслушању пред јавним тужиоцем признао извршење кривичног дела, али није дао ближе разлоге нити описао начин извршења. М. П. је искористио своје законско право да не износи одбрану.
Након саслушања, тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да обојици осумњичених одреди притвор, јер постоје посебне околности које указују да би могли утицати на сведоке или у кратком временском периоду поновити кривично дело. Такође, за дело које им се ставља на терет прописана је казна затвора дужа од десет година, а начин извршења и тежина последице довели су до узнемирења јавности, што може угрозити несметано и правично вођење поступка.
Наредбом о спровођењу истраге Ђ. З. се на терет стављају кривична дела тешко убиство и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, док се М. П. терети за тешко убиство помагањем.
Постоји основана сумња да је Ђ. З. осмислио и испланирао начин и место извршења злочина како би лишио живота оштећеног у тренутку када се најмање нада, односно када му окрене леђа. Том приликом је неовлашћено носио ватрено оружје и муницију за чије набављање није имао дозволу надлежних органа, док му је М. П. помагао у извршењу дела.
Око 19 часова, Ђ. З. је таксијем дошао на адресу у Вишеградској улици, у стан који је преко малолетне особе изнајмио М. П., где га је по налогу М. П. сачекало друго малолетно лице и увело у стан.
Око 23 часа, Ђ. З. се таксијем одвезао до Херцеговачке улице где се састао са за сада НН мушкарцем (највероватније држављанином Републике Црне Горе, Филипом Ивановићем старим 34 године) и предао му два кофера која је понео са собом, а која су му раније исте вечери достављена у стан у Вишеградској улици. У тренутку када је НН лице преузело кофере и почело да се удаљава, осумњичени је из пиштоља испалио више пројектила у његовом правцу, услед чега је од задобијених повреда преминуо на лицу места.
Након тога, Ђ. З. се удаљио Херцеговачком улицом ка вишим бројевима, где је на пешачком прелазу испред рампе подземне гараже лишен слободе од стране полиције. Приликом претреса, код њега су пронађена два пиштоља марке „Глок“ и „ЕЗ9 9мм ПАРА“, без видљивих фабричких бројева, са по једним метком у лежишту.
Подсетимо, реч је о Филипу Ивановићу. (34), наводном припаднику „шкаљарског клана“, који је ликвидиран у четвртак у Београду.
Филиоп Ивановић., који је био осумњичен за помагање у убиству Б. М. у Београду 2020. године, био је оптужен и као организатор криминалне групе која стоји иза убистава А. Г. и П. М. на Цетињу 2020. године.
Он је био на потерници јер је у децембру прошле године покидао наногицу и побегао из кућног притвора. Подсетимо, убијен је једним хицем у чело, а осумњичени за злочин Ђ. З. ухапшен је одмах након злочина. Њему је по налогу Вишег јавног тужилаштва одређено задржавање до 48 сати.