МУЊЕВИТА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ! У доњем вешу ухапшен други осумњичени за убиство Филипа Ивановића

17.10.2025. 13:04 13:17
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
хапшење
Фото: МУП Србије

Полиција у Београду расветлила је тешко убиство које се догодило касно синоћ у Београду и ухапсили Ђ. З. (21) због сумње да је извршио ово кривично дело.

Сумња се да је он синоћ око 23.15 часова у Булевару Вудроа Вилсона хицима из ватреног оружја усмртио Филипа Ивановића.

Полиција је, приликом хапшења, код Ђорђа З. пронашла два пиштоља с метком у цеви и личну карту за коју се сумња да је фалсификована.

Полицијски службеници су у службене просторије довели још једну особу према којој је поступање у току.

Снимак хапшења другог осумњиченог можете погледати у снимку испод.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Полиција наставља даљи рад на утврђивању свих чињеница и околности у вези с овим догађајем.

Незванично, убијен је Цетињанин Филип Ивановић.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хапшење
