МУЊЕВИТА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ! У доњем вешу ухапшен други осумњичени за убиство Филипа Ивановића
Полиција у Београду расветлила је тешко убиство које се догодило касно синоћ у Београду и ухапсили Ђ. З. (21) због сумње да је извршио ово кривично дело.
Сумња се да је он синоћ око 23.15 часова у Булевару Вудроа Вилсона хицима из ватреног оружја усмртио Филипа Ивановића.
Полиција је, приликом хапшења, код Ђорђа З. пронашла два пиштоља с метком у цеви и личну карту за коју се сумња да је фалсификована.
Полицијски службеници су у службене просторије довели још једну особу према којој је поступање у току.
Снимак хапшења другог осумњиченог можете погледати у снимку испод.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Полиција наставља даљи рад на утврђивању свих чињеница и околности у вези с овим догађајем.
Незванично, убијен је Цетињанин Филип Ивановић.