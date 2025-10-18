overcast clouds
10°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДВЕ ТЕШКЕ КРАЂЕ У ЦЕНТРУ НОВОГ ПАЗАРА Провалили у куће и однели веће количине ЗЛАТА

18.10.2025. 22:17 22:20
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
КРАЂА
Фото: Рина

У центру Новог Пазара догодиле су се две тешке крађе у којима је из породичних кућа украдена већа количина злата.

- Јуче су за сада непознате особе провалиле су у две куће и из њих однели драгоцености. Полиција је одмах по пријави изашла на лице места и обавила увиђај - потврђено је за РИНУ.

У току је интензивна потрага за починиоцима.

Током прошле године у Новом Пазару забележено је више сличних случајева, када су из породичних кућа одношене веће количине злата и новца.

крађа нови пазар злато
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОВАЛИЛИ У КУЋУ, НЕСТАЛО ОРУЖЈЕ Маскирани двојац опљачкао породичну кућу
полиција

ПРОВАЛИЛИ У КУЋУ, НЕСТАЛО ОРУЖЈЕ Маскирани двојац опљачкао породичну кућу

08.09.2025. 18:28 18:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОВАЛИО У КУЋУ И ПРЕДУЗЕЋЕ – ПА ПАО! Суботичанин после две провале завршио у притвору, полиција га ухватила са пленом

ПРОВАЛИО У КУЋУ И ПРЕДУЗЕЋЕ – ПА ПАО! Суботичанин после две провале завршио у притвору, полиција га ухватила са пленом

17.10.2025. 16:03 16:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај