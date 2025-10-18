ДВЕ ТЕШКЕ КРАЂЕ У ЦЕНТРУ НОВОГ ПАЗАРА Провалили у куће и однели веће количине ЗЛАТА
18.10.2025. 22:17 22:20
Коментари (0)
У центру Новог Пазара догодиле су се две тешке крађе у којима је из породичних кућа украдена већа количина злата.
- Јуче су за сада непознате особе провалиле су у две куће и из њих однели драгоцености. Полиција је одмах по пријави изашла на лице места и обавила увиђај - потврђено је за РИНУ.
У току је интензивна потрага за починиоцима.
Током прошле године у Новом Пазару забележено је више сличних случајева, када су из породичних кућа одношене веће количине злата и новца.