ОЧЕКУЈЕ ПОБЕДУ Нетањаху изјавио да намерава да се кандидује на изборима у новембру 2026. године
Израелски премијер Бењамин Нетањаху изјавио је данас да ће се кандидовати на изборима у новембру 2026, као и да очекује да ће победити.
На питање новинара израелског Канала 14 да ли ће се кандидовати на наредним изборима и да ли очекује да ће победити, он је одговорио потврдно.
Као лидер највеће израелске партије деснице, Ликуда, Нетањаху је рекордер по дужини мандата пошто је на челу израелске владе, са прекидима, више од 18 година, од 1996.
Он је такође изјавио да ће се рат са Хамасом завршити када буде довршена друга фаза мировног споразума у Гази, која предвиђа разоружавање тог покрета.
“Друга фаза укључује и разоружавање Хамаса, или прецизније демилитаризацију Појаса Газе и заплену оружја овог покрета”, рекао је Нетањаху за Канал 14.
Он је додао да се нада да ће то да буде остварено успешно и на једноставан начин, али ако то не буде случај, онда ће бити остварено на ''најгрубљи начин'', а након тога ће се рат завршити.