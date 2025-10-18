overcast clouds
ОЧЕКУЈЕ ПОБЕДУ Нетањаху изјавио да намерава да се кандидује на изборима у новембру 2026. године

18.10.2025. 23:44 23:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
избори
Фото: Tanjug/Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP

Израелски премијер Бењамин Нетањаху изјавио је данас да ће се кандидовати на изборима у новембру 2026, као и да очекује да ће победити.
   

На питање новинара израелског Канала 14 да ли ће се кандидовати на наредним изборима и да ли очекује да ће победити, он је одговорио потврдно.
    

Као лидер највеће израелске партије деснице, Ликуда, Нетањаху је рекордер по дужини мандата пошто је на челу израелске владе, са прекидима, више од 18 година, од 1996.
    

Он је такође изјавио да ће се рат са Хамасом завршити када буде довршена друга фаза мировног споразума у Гази, која предвиђа разоружавање тог покрета.
    

“Друга фаза укључује и разоружавање Хамаса, или прецизније демилитаризацију Појаса Газе и заплену оружја овог покрета”, рекао је Нетањаху за Канал 14.
 

Он је додао да се нада да ће то да буде остварено успешно и на једноставан начин, али ако то не буде случај, онда ће бити остварено на ''најгрубљи начин'', а након тога ће се рат завршити.
  

Бењамин Нетањаху избори израел
