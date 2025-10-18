overcast clouds
СРПКИ КАМИОНЦИЈА УХАПШЕН У АМЕРИЦИ Скривио несрећу у којој је погинуло једно лице

18.10.2025. 23:16 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
камион
Фото: Ilustracija pixabay

Б. С. (41) из Лајонса, САД, а пореклом из Србије, суочава се са оптужбама за непромишљено убиство након тешке саобраћајне несреће у Портиџу, у савезној држави Индијани

Наиме, саобраћајна несрећа догодила се у среду поподне на аутопуту УС 20, када је Б. С. својим камионом покушао да заобиђе комби са погрешне стране коловоза, што је довело до директног судара са возилом Субару, којим је управљао Џефри Еберли (54) из Мишаваке.

Како наводи полиција, Б. С. није поседовао важећу комерцијалну возачку дозволу, а његова фирма за транспорт није регистрована у Министарству саобраћаја.

Против њега је подигнута оптужница, а имиграционе власти (ИЦЕ) су издале налог за задржавање у затвору округа Портер.

Тужилац округа саопштио је да ће локалне власти наставити кривични поступак, без обзира на евентуалну имиграциону процедуру, пренео је WGNT.

камионџија несрећа америка
Вести Хроника
