ПРОВАЛИЛИ У КУЋУ, НЕСТАЛО ОРУЖЈЕ Маскирани двојац опљачкао породичну кућу
08.09.2025. 18:28 18:33
НОВИ ПАЗАР: У новопазарском насељу Селаковац, у Дубровачкој улици, синоћ се догодила оружана провала када су за сада непознати разбојници упали у породичну кућу и том приликом украли ватрено оружје.
- Инцидент се догодио у касним вечерњим сатима, када су најмање две маскиране особе насилно ушле у објекат. Власници куће у том тренутку нису били присутни - потврђено је за РИНУ.
Полиција је убрзо након пријаве изашла на лице места и извршила увиђај. У току је потрага за починиоцима, а прегледају се и снимци са видео-надзора из околних објеката у покушају да се идентификују осумњичени.
Ово није први пут да се у овом делу града бележе провале и крађе.