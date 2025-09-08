scattered clouds
ПРОВАЛИЛИ У КУЋУ, НЕСТАЛО ОРУЖЈЕ Маскирани двојац опљачкао породичну кућу

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
полиција
Фото: РИНА/Илустрација

НОВИ ПАЗАР: У новопазарском насељу Селаковац, у Дубровачкој улици, синоћ се догодила оружана провала када су за сада непознати разбојници упали у породичну кућу и том приликом украли ватрено оружје.

- Инцидент се догодио у касним вечерњим сатима, када су најмање две маскиране особе насилно ушле у објекат. Власници куће у том тренутку нису били присутни - потврђено је за РИНУ.

Полиција је убрзо након пријаве изашла на лице места и извршила увиђај. У току је потрага за починиоцима, а прегледају се и снимци са видео-надзора из околних објеката у покушају да се идентификују осумњичени.

Ово није први пут да се у овом делу града бележе провале и крађе.

