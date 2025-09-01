ГОСТ ПОСТАО ЛОПОВ Новосађанин злоупотребио гостопримство, па опљачкао домаћина на Жабљаку
ЖАБЉАК: Полицијски службеници Регионалног Центра безбедности „Запад“ идентификовали су, пронашли и лишили слободе Н.Н. (32) из Новог Сада, држављанина Републике Србије, због сумње да је из куће оштећеног у Жабљаку, код којег је становао у кратком периоду, отуђио 8.300 еура.
- Оштећени грађанин је пријавио Одељењу безбедности Жабљак да му је из куће, која се налази у једном селу на подручју Општине Жабљак, отуђен новац у износу од 8.300 еура, а који новац се налазио у спаваћој соби куће. Он је полицијским службеницима, између осталог, казао да је код њега у кући у последњих месец дана боравило више лица – страних држављана, којима је изнајмио један одвојени део своје куће - саопштено је из УП.
Полицијски службеници Одељења безбедности Жабљак су предузели мере и радње, на основу којих се дошло до сумње да је новац отуђило једно од тих лица, те да се ради о Н.Н.
Оперативним мерама и радњама дошло се до сазнања да се ово лице у том моменту налази у једном угоститељском објекту у Пљевљима. Службеници Одељења безбедности Пљевља су поступили по наведеном обавештењу и Н.Н. убрзо пронашли у том угоститељском објекту.
Од Н.Н. је узета изјава на наведене околности, а код њега је пронађен и одузет новац у износу од 5.250 еура за који се сумња да потиче из претходно описане тешке крађе, док је ово лице остатак новца у међувремену потрошило.
Н.Н. је предат службеницима Одељења безбедности Жабљак ради процесуирања. Тиме је ово кривично дело расветљено истог дана када је пријављено.
Осумњичени Н.Н. је лишен слободе и он је, уз кривичну пријаву, приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, због сумње да је починио кривично дело тешка крађа.
Пронађени новац је враћен власнику.