ПРОВАЛИО У КУЋУ И ПРЕДУЗЕЋЕ – ПА ПАО! Суботичанин после две провале завршио у притвору, полиција га ухватила са пленом
СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су С. Б. (43) из Суботице, због сумње да је провалио у кућу и једно предузеће из којих је украо гардеробу, делове за аутомобил и техничку робу.
Он је осумњичен за извршење два кривична дела тешке крађе, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.
С. Б. се сумњичи да је провалио у кућу једног Суботичанина и украо делове за аутомобил и гардеробу, а полиција га је убрзо након тога и ухапсила.
Сумња се и да је провалио и у једно предузеће на периферији Суботице из којег је украо разну техничку робу.
Полиција је приликом претреса куће коју је користио осумњичени пронашла украдене предмете који ће бити враћени власницима.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, С. Б. одређено је задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.