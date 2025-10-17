overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОВАЛИО У КУЋУ И ПРЕДУЗЕЋЕ – ПА ПАО! Суботичанин после две провале завршио у притвору, полиција га ухватила са пленом

17.10.2025. 16:03 16:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/dnevnik.rs

СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су С. Б. (43) из Суботице, због сумње да је провалио у кућу и једно предузеће из којих је украо гардеробу, делове за аутомобил и техничку робу.

Он је осумњичен за извршење два кривична дела тешке крађе, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.

С. Б. се сумњичи да је провалио у кућу једног Суботичанина и украо делове за аутомобил и гардеробу, а полиција га је убрзо након тога и ухапсила.

Сумња се и да је провалио и у једно предузеће на периферији Суботице из којег је украо разну техничку робу. 

Полиција је приликом претреса куће коју је користио осумњичени пронашла украдене предмете који ће бити враћени власницима.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, С. Б. одређено је задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

лопов лоповлук Суботица крађа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај