ХОРОР У ПРИЗРЕНУ
КРВАВА ЧИТАВА ЗГРАДА Мушкарац избо ножем супругу и ћерку ОБЕ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ, БОРЕ СЕ ЗА ЖИВОТ
Тежак случај породичног насиља догодио се у Призрену кад је мушкарац избо ножем своју супругу и малолетну ћерку.
Полицијска патрола одмах је реаговала након пријаве о насиљу у породици.
Мајка и њена малолетна ћерка се налазе у озбиљном здравственом стању и лече се у Јединици интензивне неге Опште болнице у овом граду. Шеф Ургентног центра у болници у Призрену, Хекуран Вечишти, рекао је да су обе пацијенткиње примљене око 00:45 часова са вишеструким убодним ранама по телу, пише Kossev.
"Након консултација са дежурним хирурзима одлучено је да буду хоспитализоване ради хируршке интервенције", навео је он. Тренутно су, како је додао, обе у стабилном, али и даље озбиљном стању.
Инцидент се догодио ноћас двадесет минута после поноћи у Призрену када се сумња да је мушкарац избо ножем своју супругу и њихову 12-годишњу ћерку.
Према наводима полиције, повређена жена (49) пронађена је испред зграде, док је дете лоцирано у стану на последњем спрату. Полицајци су им одмах пружили прву помоћ до доласка екипе Хитне помоћи, а затим су превезене у болницу.
Комшија открио детаље крвопролића
"Након што су форензичари завршили свој посао, позвао сам власника стана. Када је стигао, заједно смо почели да испирамо мрље од крви, од степеништа па све до трећег спрата, скоро до четвртог, јер је дете побегло спрат изнад", испричао је комшија за Gazeta express.
На лице места одмах су изашле полицијске и форензичке јединице у координацији са дежурним тужиоцем Одељења за тешка кривична дела. Осумњичени, 51-годишњи супруг и отац жртава, ухапшен је на улазу у стан и спроведен у полицијску станицу.
Како је претходно саопштило Основно тужилаштво у Призрену, против њега је одређен притвор у трајању од 48 сати због основане сумње да је починио кривична дела "Тешко убиство у покушају" и "Неовлашћено поседовање оружја". Тужилаштво је најавило да ће у законском року поднети захтев за одређивање мере притвора.
Из полиције су прецизирали да су жртве задобиле вишеструке убодне ране нанете ножем, а њихово стање се и даље оцењује као тешко.