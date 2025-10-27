УЖАС У БЕОГРАДУ НА ВОЖДОВЦУ! Давида (23) претукли, сломљена му лобања, полиција тражи тројицу нападача
Давид Г. (23) примљен је јуче у Ургентни центар у Београду са тешким телесним повредама, укључујући прелом лобање, након што је брутално претучен на паркингу у београдском насељу Вождовац, сазнаје "Телеграф.рс".
Напад се догодио 26.октобра око поноћи, а младић је пронађен на паркингу у тешком стању.
Незванично, он је рекао да су га без разлога напала и претукла тројица мушкараца, да га је прво ударио један, а када му је он узвратио онда су почели да га ударају сва тројица!Када је пао на плочник насилници су се разбежали.
О случају је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.
Полиција интензивно ради на расветљавању свих околности овог тешког насилног дела. У току је потрага за тројицом мушкараца који су, према незваничним информацијама, директно учествовали у премлаћивању.
Инспектори прегледају снимке са околних надзорних камера у нади да ће идентификовати нападаче и реконструисати след догађаја који је довео до бруталног премлаћивања.