ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ ПОВОДОМ СВЕТЕ ПЕТКЕ У ЦРКВИ РУЖИЦИ Треба да се сабирамо у заједницу, али и да се сабирамо у себи
БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије предводио је данас свету литургију поводом празника Свете Петке у цркви Ружици на Калемегдану и истакао да је то благословено место на коме треба да се сабирамо у заједницу и да се сабирамо у себи.
"И ево нас данас овде, где се спајају предивне реке Дунав и Сава, на Калемегдану, где су почивале мошти једне од нас, оне коју је Господ прославио, мошти Свете Петке. Ево нас на овом благословеном месту испуњеном благодаћу Божјом, месту на којем треба да се сабирамо у заједницу, али и да се сабирамо у себи. А сабирати се као заједница и сабирати своје биће, располућено, подељено и често шизофрено, могуће је само онда када смо сабрани у Господу са светитељима Божјим", рекао је патријарх Порфирије, наводи се у саопштењу СПЦ.
Он је истакао да где год има чисте и једноставне вере у Бога и поверења у светитеље Божје, ту је и благодат Божја, здравље и исцељење и напоменуо да је место где су почивале мошти Свете Петке и данас познато по разним чудима.
Додао је да је Јеванђеље препуно догађаја који показују да Господ никада није остао нем на потребу било ког човека, независно од тога да ли он више или мање греши, ком сталежу у друштву и заједници припада, ког је пола и ком народу припада.
Патријарх је подсетио да је Света Петка рођена на просторима данашње Турске, а онда су њене мошти обишле све балканске православне народе, и Бугарску, и Србију, и Румунију.
"Она је све собом, својим моштима, повезала и показала да је један Господ и да је једна црква, да је црква тело Христово и да су њени чланови сви они који су крштени у име Оца и Сина и Светог Духа, а да све остало долази после тога", казао је он.
Протојереј-ставрофор Владимир Вукашиновић обратио се, у име свештеног братства цркве Ружице, капеле Свете Петке и присутног народа, патријарху Порфирију.
"Када је Свети владика Николај овде служио литургију, он је том приликом рекао да је овде много суза проливено и назвао ово свето место Сузарником Београда. Овде се не сливају само сузе туге, страха и наде. Овде се сливају и радосне сузе благодарења, јер Света Петка је наша молитвеница и заступница", навео је он.
Литургији је присуствовао велики број грађана, међу којима су били и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и епископ лондонски и британско-ирски Нектарије.