Нема га ни за лек! ГРАЂАНИ ЧЕКАЛИ ПОСЛЕДЊИ МОМЕНАТ, ВЕЛИКА ПОТРАЖЊА ПЕЛЕТУ ДИГЛА ЦЕНУ Прошле године куповали на време, ове сезоне ПАНИКА
Многи који се греју на пелет су изгледа чекали сам крај како би набавили ову врсту огрева које је све мање на стовариштима због велике потражње, преноси "Kурир". Поред велике потражње, на недостатак пелета на стовариштима утицало је и лоше време.
На неколико стоваришта у Београду тренутно пелета нема, а кад га има, цена је нешто виша него раније и креће се између 32.000 и 36.000 динара по палети (1.050 килограма). Треба подсетити да је Србија почетком марта ове године укинула привремену забрану увоза пелета, која је пре тога у више наврата продужавана.
То је изазвало бурне реакције домаћих произвођача који су указивали на угроженост и потенцијално отпуштање радника. Међутим, у сарадњи са Привредном комором Србије (ПKС) изнађено је решење.
Донет је Правилник о техничким и другим захтевима за чврста горива из дрвне биомасе која се стављају на тржиште Србије. Његова основна функција је да се контролише квалитет пелета који се ставља у промет, што су домаћи произвођачи већински поздравили.
Дакле, правилником су дефинисани прецизни параметри квалитета пелета које он мора да испуњава, што значи да се контролише садржај влаге, пепела, удео угљеника, као и топлотна моћ горива. Он додатно предвиђа и детаљно декларисање пелета, што значи да на амбалажи морају да буду истакнути кључни подаци о његовом квалитету и карактеристикама, како би потрошач имао потпуне информације.
Његова основна функција је да се контролише квалитет пелета који се ставља у промет, што су домаћи произвођачи већински поздравили. Дакле, правилником су дефинисани прецизни параметри квалитета пелета које он мора да испуњава, што значи да се контролише садржај влаге, пепела, удео угљеника, као и топлотна моћ горива. Он додатно предвиђа и детаљно декларисање пелета, што значи да на амбалажи морају да буду истакнути кључни подаци о његовом квалитету и карактеристикама, како би потрошач имао потпуне информације.
"Ситуација је таква да је ођедном много скочила потражња. Не знам шта се тачно десило, прошле године је била значајно нижа потражња и људи су куповали пелет раније, сада су ваљда сви чекали последњи моменат. Пелета ће бити, само је потребно стрпљења да те количине изађу из производње. Не може да се говори о несташици, из наше фабрике сваког дана излази по 15 камиона пелета, испоручујемо сваки дан, али је потражња толика да физички није могуће избацити толике количине одједном.
Што се тиче фабрика пелета, цене су благо порасле, али су порасле због раста трошкова. Порасла нам је цена струје, као и друге цене, чак и цена сировина из приватних извора је нешто скочила. Раст цена је на нивоу од пет до седам процената максимално. Међутим, не знамо како ће се трговци поставити у свему томе. Ми се надамо да неће искористити ситуацију да даље дижу цене", објаснио је директор компаније за прераду дрвета "Bioenergy point" Младен Стојадиновић.
Извор: Мондо