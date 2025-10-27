ВОЗИО ПРЕКО 180км/х ГДЕ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО 80 Хаос на путу Ковин-Панчево! Двапут прешао преко пуне линије
27.10.2025. 18:27 18:47
Н. П. (59) дивљао по путу.
Припадници Управе саобраћајне полиције су данас око 11.20 часова пресретачем зауставили и искључили из саобраћаја Н. П. (59) који је на државном путу Ковин - Панчево управљао возилом „BMW“ брзином од 181,8 километра на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час.
Осим прекорачења брзине, Н. П. је у два наврата извршио претицање преко неиспрекидане линије.
Против возача је поднета прекршајна пријава због насилничке вожње, као и због непрописног претицања.