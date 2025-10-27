НЕВЕРОВАТАН ГЕСТ ЈЕДНОГ ЗАЈЕЧАРЦА! Човек продаје ауто, а САВ НОВАЦ иде у хуманитарне сврхе, ево коме ће бити уплаћен
На сајту "Половни аутомобили" појавио се несвакидашњи оглас.
Зајечарац продаје свој аутомобил, али новац од продаје неће ићи њему, већ ће бити уплаћен на рачун самохране мајке оболеле од рака, која се бори за живот и има деветогодишње дете.
На сајту "половни аутомобили" освануо је јединствен оглас, вероватно први овакве врсте што се продаје аутомобила тиче.
Наиме, један Зајечарац продаје свој аутомобил, а купац ће директно уплатити новац на рачун једне Зајечарке.
"Продавац је приватно лице из Зајечара. Продаје аутомобил преко нашег сајта и заиста није превара у питању, казали су нам из ’’Половних аутомобила".
Новац би требао да се уплати младој мајци која је самохрана а оболела је од рака. Њено дете има девет година.
Продавац је у опису, између осталог, написао:
"Аутомобил у добром стању. продајем га из разлога да новац уплатим у хуманитарне сврхе. Ценкања ме не занимају, ауто можете проверити где желите и да га пробате новац не дајте мени вец га уплаћујете на рачун једне самохране мајке која се бори са опаком болести."
Потом је додао:
"Напомена, ако новац иде у хуманитарне сврхе не значи да је ауто канта или да је лош, ово пишем због појединих који ме питају глупости. Ауто је добар свакодневно се користи. Разлог је што је новац некоме преко потребан, него мени овај ауто."