МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ: СНАБДЕВАЊЕ НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА СТАБИЛНО Државне резерве и увоз гарантују сигурност
БЕОГРАД: Помоћник министра рударства и енергетике за сектор нафте и гаса Саша Kоковић изјавио је данас да у овом тренутку нема поремећаја у снабдевању домаћег тржишта нафтним дериватима, али да се активно разматрају сви сценарији како би се обезбедила сигурност снабдевања.
"Резерве којима управља Управа за резерве енергената и Републичка дирекција за робне резерве тренутно су на максимуму и заједно са нафтним компанијама, радимо на повећању увоза нафтних деривата. Од представника нафтних компанија добили смо најаве да ће увоз нафтних деривата у новембру бити већи од месечног увоза у нормалним условима", рекао је Kоковић на састанку сталног радног тела Организације за националну стратегију за кризне ситуације у нафтном сектору.
Kоковић је истакао да је паралелно са мерама које се предузимају на очувању снабдевености тржишта, од највеће важности да се нађе решење које би омогућило наставак рада панчевачке рафинерије.
У саопштењу Министарства рударства и енергетике се наводи да је на том састанку разговарно о снабдевености домаћег тржишта нафтним дериватима, стању резерви нафте и нафтних деривата и активностима на увозу нафтних деривата који реализују нафтне компаније.
Разговарано је и о капацитетима за складиштење резерви нафте и нафтних деривата, поједностављивању транспорта и увозних процедура, као и о потенцијалним проблемима у логистици и транспорту и начинима њиховог превазилажења.
Разматран је и рад рафинерије у Панчеву у актуелним условима кад се, због истека лиценце Kанцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАЦ) којим је онемогућен увоз сирове нафте, рафинерија ослања искључиво на сопствене залихе и производњу домаће нафте.
Представници компанија МОЛ Србија и Лукоил Србија рекли су на састанку да је упркос хаварији у рафинерији у Мађарској, односно увођења санкција Лукоилу од Велике Британије и САД, планирају да реализују увоз који је раније планиран и најављен до краја овог месеца.
Министарство подсећа да су представници Удружења нафтних компанија раније најавили увоз више од 100.000 тона нафтних деривата до краја октобра свим видовима саобраћаја.
Састанку су, како се додаје у саопштењу осим представника Министарства рударства и енергетике, присуствовали и представници министарства финансија, спољне и унутрашње трговине и грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и представници Републичке дирекције за робне резерве, Управе за резерве енергената, Управе царина, Пореске управе и Транснафте.
Учествовали су и представници Удружења нафтних компанија Србије и његових чланица, међу којима су НИС, МОЛ Србија, Лукоил Србија, ОМВ Србија, Еко Србија, Петрол и други.