МРВИЦЕ ОД СЛАВСКОГ КОЛАЧА НЕ ТРЕБА БАЦАТИ У народу постоји јако веровање да их кући носи прва жена која дође као гост на славу, а ево и шта МОРА да уради с њима
Српска православна црква и њени верници данас прослављају Свету Петку - заштитницу жена, деце, старих и болесних. За овај празник везују се многи обичаји.
Обичаји се разликују од места до места, а негде постоји веровање да не треба бацати мрве које остану од славског колача.
Од славског колача домаћица или жена која је прва стигла као гост на славу треба да сачува мрве.
После поноћи мрве ваља посути по тавану куће (ко је има) или под кревете. Снови који се те ноћи сањају биће пророчки, каже народно веровање.
Верује се да ће девојке које сачувају мрвице пошто су појеле парченце хлеба намењеног Светој Петки те ноћи видети и своју судбину и будућег мужа у сну.
Према народним обичајима, на Свету Петку жене не би требало да месе, кувају, шију, перу веш или раде било који посао у кући како не би навукле гнев светитељке и да им током године не би трнуле руке.