УСКОРО ПЛАН ЗА ПРЕКИД ВАТРЕ Зеленски најавио предлог Украјине и Европе за окончање ратних сукоба с Русијом
КИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да ће током наредне недеље или 10 дана, Украјина заједно са лидерима европских земаља, припремити кратак план прекида ватре.
"План треба да буде кратак, без непотребних детаља. Неколико кратких тачака. На пример, план прекида ватре. Одлучили смо да ћемо на томе радити током наредне недеље или 10 дана", рекао је Зеленски у интервјуу за Аксиос, преноси Укринформ.
Зеленски је назвао свој састанак са америчким председником Доналдом Трампом у Белој кући "конструктивним", признајући да није био лак.
"Моји разговори са председником Трампом били су о вршењу притиска на Русију. Мислим да је желео да изврши притисак на њих, али није желео да ескалира сукоб или да затвори прозор... за дипломатију", навео је он.
Према речима украјинског лидера, током разговора, он и Трамп су се "разумели".
"Председник Трамп је рекао да треба да замрзнемо тренутну ситуацију и преговарамо", рекао је Зеленски.
Такође је напоменуо да разговор између америчког државног секретара Марка Рубија и руског министра спољних послова Сергеја Лаврова "није био позитиван".
"Колико ја знам, разговор између Рубија и Лаврова није био позитиван. Исто су урадили и после састанка Трампа и руског председника Владимира Путина у септембру на Аљасци. Ово је трећи или четврти пут да Путин и његови људи одбацују оно што Трамп говори", навео је Зеленски.
Он је одбацио недавне тврдње да Русија напредује на фронту. Рекао је да је Трампу јасно ставио до знања да то није истина, рекавши да су америчке обавештајне службе такође показале да "нико тренутно не побеђује на бојном пољу".
Зеленски је напоменуо да се, према подацима украјинске обавештајне службе, Путин приватно хвалио савезницима да ће Русија окупирати цео Донбас до 15. октобра, али да је тај рок прошао.
"Русија не може ово да уради. Он (Путин) нема довољно људи. Његови јаки батаљони су уништени. Данас на бојном пољу углавном остајемо тамо где смо били последња два или три месеца", додао је украјински лидер.
Након састанка председника САД Доналда Трампа са Зеленским у Белој кући 17. октобра, премијер Велике Британије Кир Стармер предложио је изношење мировног предлога по узору на план америчког лидера за Газу.
Зеленски је прошле недеље разговарао о том питању са британским премијером и другим европским лидерима. Рекао им је да су ситуације у Гази и Украјини другачије, додајући да је спреман да ради на томе.
Додао је да је скептичан у погледу спремности руског председника да прихвати било какав мировни план.