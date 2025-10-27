МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ОДРЖАЛА САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ММФ: Заједнички циљ је одржање финансијске и привредне стабилности и конкурентности, као и отварање нових радних места
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је састанак са делегацијом Међународног монетарног фонда, коју је предводила Анет Кјоби, шефица мисије за Србију.
Наш заједнички циљ је одржање финансијске и привредне стабилности и конкурентности, и обезбеђивање још бољих услова за нове инвестиције које ће допринети убрзању привредног раста и отварању нових радних места.
Предвођени нашим председником Александром Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да водимо одговорну економску политику, која чува стабилност, гради поверење и обезбеђује да Србија остане сигурно место за улагања и развој- стоји на Инстаграму министарке.