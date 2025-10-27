overcast clouds
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ОДРЖАЛА САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ММФ: Заједнички циљ је одржање финансијске и привредне стабилности и конкурентности, као и отварање нових радних места

27.10.2025. 19:10 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је састанак са делегацијом Међународног монетарног фонда, коју је предводила Анет Кјоби, шефица мисије за Србију.

-Одржала сам састанак са делегацијом Међународног монетарног фонда, коју је предводила Анет Кјоби, шефица мисије за Србију.

Наш заједнички циљ је одржање финансијске и привредне стабилности и конкурентности, и обезбеђивање још бољих услова за нове инвестиције које ће допринети убрзању привредног раста и отварању нових радних места.

Предвођени нашим председником Александром Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да водимо одговорну економску политику, која чува стабилност, гради поверење и обезбеђује да Србија остане сигурно место за улагања и развој- стоји на Инстаграму министарке.


 

ммф адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај