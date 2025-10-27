СТРАХОТА НА ПРУЗИ У ПАНЧЕВУ Воз ударио ауто у коме су били отац и ћерка
Воз је ударио аутомобил у петак 24. октобра код Кудељарца, преноси портал „Здраво Панчево“.
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у петак 24. октобра око 18.50 часова на месту које, према писању панчевачког портала, није обезбеђено рампом.
У аутомобилу који је воз ударио били су отац (65) и ћерка (27). Срећом су обоје прошли без тешких повреда, док је возило у потпуности уништено.
На месту прелаза налази се одговарајући саобраћајни знак, али нема рампе и прегледност је веома лоша, нарочито ноћу због слабе осветљености. Девојка која је била са оцем у возилу се кратко огласила за поменути панчевачки портал.
„Желим да апелујем на власт да ставе рампу на овај прелаз, а док се то не деси, молим грађане да воде рачуна, јер се ту ни преко дана не види воз. Не желим да било ко више прође као мој тата и ја“, испричала је она.