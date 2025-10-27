few clouds
Нови Сад
Хемофарм обележио Светски дан одрживог развоја уз богат едукативни програм

27.10.2025. 13:31 13:33
Фото: Промо/ Хемофарм

Београд: Музеј науке и технике у Београду био је у недељу место окупљања свих генерација поводом обележавања Светског дана одрживог развоја.

У оквиру ЕСГ Фестивала који је организовала компанија Хемофарм, посетиоци су уживали у разноврсним садржајима који су промовисали науку, здравље и одрживост.

Програм је био осмишљен тако да инспирише најмлађе, али и едукује одрасле. Дечја представа „Нешто зелено“ привукла је велики број малишана, док су вођене туре по Музеју и научни експерименти за децу додатно обогатили искуство. Посебан сегмент био је посвећен важним темама као што су донирање органа и трансплантација, уз стручне разговоре и савете.

Фото: Промо/ Хемофарм

Посетиоци су имали прилику да обаве брзу проверу здравственог стања и добију препоруке за превенцију, а улаз у Музеј током целог дана био је бесплатан. Атмосфера је била испуњена радошћу, знатижељом и заједничком жељом да се допринесе одрживијем друштву.

ЕСГ Фестивал у организацији Хемофарма још једном је показао колико су едукација и заједничке вредности кључне за будућност, а Музеј науке и технике се потврдио као место где наука сусреће свакодневни живот на инспиративан начин.

хемофарм
