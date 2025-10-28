„Сад ни МОЛ не може да нам помогне" ВУЧИЋ О КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ С НИС-ом: Зваћу Орбана и Сијарта још вечерас
Председник Србије Александар Вучић налази се у Узбекистану, у четвородневној посети, а након првих састанака, обратио се грађанима Србије.
Посебно је говорио о становима за младе, а потом се осврнуо на санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) и најавио је да ће у току вечери разговарати са премијером Мађарске, Виктором Орбаном.
Рекао сам да не могу да гарантујем да ћу да национализујем руску имовину. Мрзим тај прериод од '45 до '49. Србија мора да живи, Србија мора да дише. Имам обавезу према грађанима Србије као председник републике, као неко ко има убедљиво највећи легитимитет у земљи и данас. Већ имамо разних проблема, али те проблеме решавамо и нећу да замарам тиме било кога, започео је Вучић.
Председник Србије је рекао да се на дневном нивоу са сарадницима бави овим проблемом. У наредним данима имаће више информација.
На дневном нивоу имамо штабове, гледамо како да решавамо, можда ћемо за који дан успети да продужимо рад рафинерије, да то буде до 17, 18, можда и 20. новембра, али то нам проблем неће решити. Морамо зиму да дочекамо спремни, ту нам је и мазут. Мазут користите у топланама, да повећате калоријску вредност угља, да имамо за сваки случај. Милион ствари радимо на дневном нивоу, пуца ми глава од бројева."
Нагласио је да Србија није заслужна за тренутне проблеме у којима се налази са компанијом НИС. Имао је и молбу за америћке партнере.
И све то не нашом кривицом. Питање је у свему томе електричне енергије, ако је тачно да ће зима бити најхладнија. Безброј проблема, имамо најгору хидролошку ситуацију у последњих 36 година, невероватно. А када договорим увоз нафте са Орбаном, они изађу са изјавом да ли је неко уништио, бацио неку бомбу, бог зна. Или само од себе, што ми је чудно, више ни од МОЛ-а не можемо да очекујемо.
Вечерас ћу да зовем Орбана и Сијатра да видим, али решићемо то. Молим наше америчке партнере да нам не уводе секундарне санкције за наше финансијске институције, да нас пусте до средине децембра, па нека нам најаве бар 7 дана раније, па да обезбедимо сигуран живот и будућност нашим банкама, а и другима које раде у нашем систему, објаснио је председник Србије ситуацију са НИС-ом, пише Мондо.