Ускоро слободна трговина и нове авио линије!
(ФОТО) „Узбекистан је увек био уз Србију“ ВУЧИЋ ИЗ ТАШКЕНТА: Огромне су могућности за сарадњу наше две земље
Председник Србије Александар Вучић боравиће од данас до 31. октобра у званичној посети Републици Узбекистан, где ће се састати са председником те земље Шавкатом Мирзијојевом.
Након састанка, двојица званичника присуствоваће потписивању низа билатералних докумената, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
Имали смо напоран дан, али веома плодоносан, рекао је Вучић и додао:
„Веома сам захвалан на гостопримству, потписали смо заједничку декларацију. Узбекистан није подржао независност Косова, увек је био уз Србију. Дужни смо да водимо рачуна о таквим пријатељима, Разговарали смо о стварању амбијента за учестале консултације на политичком нивоу. Не памтим да сам са неким имао тет-а-тет састанак два сата. Разговарали смо о свакој врсти сарадње. У наредних седам, осам месеци отворићемо нову авио-линију до Бакуа, до Азербејџана, и после тога нам остаје да отворимо до Самарканда.
"Они дају чак милион својих људи на годишњем нивоу да уче о ИТ сектору. Ми ћемо ту много више новца морати да улажемо у будућности, не смемо да пропустимо ту врсту револуције. Видим огромне могућности за сарадњу наше две земље, Сутра имамо напоран дан. Прекосутра отварање конференције Унеска".
"Председник Узбекистана је невероватно вредан човек, он је 24 године на власти. Свуда око нас су кранови, невероватно је како људи раде, ниво инвестиција је застрашујуће велики“.
"Завршили смо гарантну шему за станове за људе до 35 година. Просечно је узето негде око 80.000 евра. Вечерас смо се договорили са Синишом Малим да продужимо ту шему за још 200 милиона евра.
"Данас смо потписали велики број билатералних споразума који су додатно учврстили наше узајамно опредељење да јачамо свеукупне односе између Србије и Узбекистана", наводи се на Инстаграм налигу председника Србије.
"Обухватили смо разне области сарадње, од економије, здравства, културе и спорта, до инжењерства, вештачке интелигенције и напредних технологија".
"Потписивање споразума крунисали смо и на симболичан начин – заједно са председником @mirziyoyev_sh посадио сам дрво у Алеји почасних гостију у Ташкенту"."Овај чин пријатељства и поверења још једном је потврдио блиске односе Србије и Узбекистана, као и заједничко уверење да сарадњу треба неговати и развијати у духу узајамног поштовања", пише Телеграф.